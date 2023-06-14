Координаты Делимханова слили ВСУ "вагнеровцы", — подполковник армии РФ

Приспешник Рамзана Кадырова Адам Делимханов. Фото: росСМИ

Российский подполковник обвинил в предательстве наемников ЧВК "Вагнер". Именно они якобы и сдали ВСУ координаты места, где находился близкий друг Рамзана Кадырова Адам Делимханов.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил бывший командир 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Роман Веневитин.

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Роман Веневитин заверил, что в истории с ударом украинской артиллерии по позициям, где был Адам Делимханов, приняли участие наемники ЧВК "Вагнер".

Они якобы и предоставили украинской армии координаты локации Делимханова.

Чем руководствовались "вагнеровцы"

По словам Веневитина, это решение было местью наемников Пригожина чеченскому тирану Рамзану Кадырову.

"По имеющейся у меня информации, теперь они отомстили Рамзану Кадырову, ранее пригрозившему рассказать об источниках богатства Пригожина, являющемся поставщиком питания для нашей армии еще с 2006 года", — подчеркнул подполковник российской армии.

Веневитин о ликвидации Делимханова

Делимханов жив

По словам Романа Веневитина, Адам Делимханов не погиб, а выжил.

Сейчас один из самых влиятельных чеченцев якобы находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что сегодня, 14 июня, появилась информация о том, что украинская артиллерия ликвидировала депутата Госдумы РФ и близкого друга Рамзана Кадырова Адама Делимханова.

Сам Кадыров признал, что не может связаться с Делимхановым.

Добавим, что самого Романа Веневитина угнали и допрашивали наемники частной военной компании "Вагнер".