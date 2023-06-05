Пригожин відповів легіону "Свобода Росії" на пропозицію обміняти полонених

Глава ПВК Вагнер Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Легіон "Свобода Росії" звернувся до глави ПВК Вагнер Євгена Пригожина з пропозицією обміняти командира ЗС РФ Романа Веневітіна на декількох російських полонених. Ватажок "вагнерівців" відповів.

Про це повідомляє легіон "Свобода Росії".

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Подробиці

Сьогодні, 5 червня, добровольці "Легіону Свобода" звернулися до Євгена Пригожина з пропозицією про обмін.

"Ми звертаємося до вас, бо вся провладна еліта в особі кавалера ордена мужності Гладкова, боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні війська накривали артилерією мирні міста. Як нам стало відомо, бійцями ПВК Вагнера було взято в полон командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Веневітіна. Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кілька бійців ЗС РФ, взятих нами в полон під час визвольних боїв у Білгородській області", — повідомляють бійці.

Після опублікованого звернення ватажок "вагнерівців" відповів. Він заявив, що підполковник 72-ї бригади Роман Веневітін не в полоні. Його затримали та проводять з них слідчі дії.

"Щодо обміну. Підполковника 72-ї бригади, він не в полоні. Він був затриманий та переданий для проведення слідчих дій. Та й зрозуміло, що нікого з росіян в обмін на росіян ми віддавати не готові", — відповів Пригожин.

Звернення до Гладкова

Напередодні, 4 червня, добровольці легіону зверталися до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Вони запропонували йому обміняти двох полонених на декілька хвилин спілкування в храмі у Новій Таволжанці. І додали, що під час переговорів зброї не буде.

Натомість, губернатор проігнорував їх пропозицію і не з‘явився на призначеній ними зустрічі для обміну полонених.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Подоляк заявив про готовність України надати гуманітарні коридори для Бєлгорода.