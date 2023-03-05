"Каждая жизнь важна": Зеленский поделился фото из горячих точек войны

Зеленский обнародовал фото с фронта

Президент Украины Владимир Зеленский показал фото, как украинские ежедневно борются за свою землю в захватнической полномасштабной войне, которую развязала россия. По словам главы государства, Украина защищает не только независимость и международный порядок.

Ответные фото Владимир Зеленский опубликовал в Telegram.

"Пожалуйста, помните, что именно позволяет нам быть объединенными сейчас, объединенными ради справедливости. Every person matters. Каждый человек имеет значение, каждая жизнь важна. Слава всем, кто защищает Украину и международный порядок на юридическом фронте! Слава всем, кто сейчас в бою за Украину!" — написал глава государства.

Напомним, 4 марта Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с главой Европейского парламента Робертой Мецолой.

Вместе они встретились со студентами львовских вузов, где Зеленский рассказал, как Украина будет жить рядом с россией после войны.

Впоследствии они договорились, что Зеленский и Мецол подпишут соглашение о создании Международного центра по преследованию преступлений агрессии рф.

Добавим, недавно Президент Украины Владимир Зеленский показал фото, как ВСУ борются за победу для Украины.

Фото: Владимир Зеленский/ Telegram