Кремль хоче "тихо" мобілізувати ще 400 тис. росіян, — WP

"Мобілізація" в ОРДЛО. Фото: Facebook/ГУР

З секретних документів США, які були "злиті" стало відомо, що Росія намагається залучити ще сотні тисяч чоловіків для війни проти України, не викликаючи гніву серед громадян. Такі плани Кремля викликають побоювання серед інших посадовців РФ, оскільки країна стикається з дедалі більшою нестачею робочої сили.



Про це повідомляє The Washington Post.

Мобілізація у РФ

Зазначається, що у середині лютого 2023 року президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію "тихо" мобілізувати ще 400 тисяч чоловіків протягом року, для продовження війни проти України.

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У документі, класифікованому як щоденне оновлення розвідки ЦРУ, вказується, що інформація була заснована на "звіті сигнальної розвідки", тобто вона була отримана шляхом перехоплення або прослуховування комунікацій російських військових. Оскільки російсько-українська війна триває російська армія потребує посилення на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ.

За оцінками західної розвідки, 24 лютого 2022 року РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну з чисельність у 150 тисяч військових. Під час "часткової мобілізації" восени 2022 року було призвано ще понад 300 тисяч осіб. Ще 50 тисяч найманців воюють у складі ПВК "Вагнер". Також є невідома кількість чоловіків, примусово призваних у так званих "Л/ДНР", а також менших добровольчих підрозділів. Згідно з оприлюдненими документами, за оцінками Сполучених Штатів, Росія вже втратила від 189 тисяч до 223 тисяч армійців, серед яких близько 43 тисяч вважаються вбитими.

Зазначають, що з минулого літа РФ не досягла значних територіальних здобутків, тому, ймовірно, їй потрібно ще більше військових, аби досягти цілей і повністю окупувати Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області, яку восени минулого року незаконно анексували.

Гнів громадян РФ

Потреба РФ у додаткових солдатах може викликати гнів громадськості і подальшу дестабілізацію економіки Росії, яка вже перебуває під тиском світових санкцій. Минулої осені часткова мобілізація призвела до масового відтоку чоловіків бойового віку, виснаживши як робочу силу, так і призовні резерви.

Влада РФ ставить плани, які передбачають залучення регіональних губернаторів для організації кампаній вербування та продовження залучення людей з російських в’язниць, згідно з іншим документом розвідки США, які було злито.

"Відчутне політичне небажання оголосити подальшу мобілізацію для поповнення втрат російських військових в Україні спонукає високопосадовців розглядати менш централізовані стратегії для боротьби з нестачею персоналу", — йдеться в злитому документі.

Від 17 лютого російський уряд вжив величезних зусиль із децентралізованого набору кадрів, включаючи регіональні кампанії, започатковані цього місяця, які закликали чоловіків продовжувати військову кар’єру як солдатів-контрактників, а також випущену минулого тижня телевізійну рекламу, яка зображує військову службу як шлях до слави і втечі від буденної роботи. Чиновники російського міністерства оборони "повідомляли про підтриманий Путіним план" залучити понад 400 тисяч військовослужбовців за контрактом у 2023 році. Ця цифра, ймовірно, є частиною публічно оголошеного плану міністра оборони РФ Сергія Шойгу збільшити Збройні сили до 1,5 мільйона з 1,15 мільйона до 2026 року. Згідно з планом, солдати-контрактники повинні складати майже половину всього персоналу.

Сумніви щодо "реальних" втрат РФ

В одному документі стверджується, що ФСБ Росії наприкінці лютого поставила під сумнів внутрішні військові оцінки, стверджуючи, що вони не згадують про загибель солдатів, які воюють із нерегулярними формуваннями, зокрема ПВК "Вагнер". Згідно з документом, ФСБ стверджувала, що "фактична кількість поранених і вбитих росіян наближається до 110 тисяч".

У документі говориться, що проти цього плану щодо мобілізації 400 тисяч у 2023 році виступили деякі російські посадовці, стурбовані можливим впливом на цивільну робочу силу. Згідно з повідомленнями від Центрального банку та згідно аналізу, опублікованим цього тижня Інститутом економічної політики імені Гайдара, головним економічним дослідницьким центром, Росія стикається з найбільшою нестачею робочої сили за понад 20 років через війну в Україні, а бізнес намагається знайти кваліфікованих працівників.

Минулого тижня російські законодавці спішно прийняли закон, який дозволяє електронні повістки, що робить майже неможливим для чоловіків законне уникнення призову. Такий крок викликав думки, що Росія готується до оголошення мобілізації, однак поки що намагання призвати чоловік до армії залишаються менш помітними.

Нещодавно влада принаймні в 15 регіонах виступила із заявами в місцевих ЗМІ, вихваляючи переваги військової кар’єри.

"Часткова мобілізація" восени 2022 року викликала паніку, і десятки тисяч росіян втекли за кордон. Зусилля щодо призову в армію перетворилися на піар-катастрофу на тлі скарг, що погано навчених і погано оснащених чоловіків поспішно кинули в бій. До листопада офіційні особи заявили, що ціль у 300 тисяч було досягнуто, але Путін так і не підписав указ про припинення програми призову, утворивши юридичну лазівку, яка дозволила б відновити призов у ​​будь-який момент.

Нагадаємо, що міністерство оборони Росії розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців. В рамках широкомасштабної кампанії реклама з'явилася в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні.