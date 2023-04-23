Міноборони РФ розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців, — розвідка Британії

Мобілізовані чоловіки в Росії. Фото: росЗМІ

Міністерство оборони Росії розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців. В рамках широкомасштабної кампанії реклама з'явилася в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

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Нова реклама апелює до гордості потенційних рекрутів, закликаючи до "справжніх чоловіків", а також підкреслюючи фінансові вигоди від приєднання до армії.

"Після того як доступ до вербування ув'язнених було припинено, ПВК "Вагнер" також конкурує за обмежений пул російських чоловіків призовного віку. Залишається дуже малоймовірним, що кампанія приверне 400 тисяч добровольців, про які повідомляло Міністерство оборони", — йдеться у повідомленні.

Влада, ймовірно, прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності.

Нагадаємо, держдума РФ ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу, що дає можливість у майбутньому владі видавати повістки в електронному вигляді, а не поштою, що спрощує процедуру призову та усуває одну перешкоду, яка раніше дозволяла деяким ухилятися від призову.

Також ми писали, що військове керівництво російської армії не здатне налагодити нормальний процес екіпірування мобілізованого особового складу. У результаті солдати, яких призвали до збройних сил РФ, не мають ані нормальної зброї, ані засобів особистого захисту.

Додамо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин закликав все російське суспільство до мобілізації. За його словами, люди готові зробити свій внесок у військові зусилля Москви в Україні.