Кремль хоче збільшити армію до півтора мільйона осіб: причина

Російські окупаційні війська у навчальних центрах. Фото: Wikimedia commons

Кремль вдається до старої радянської тактики по завалюванню супротивника трупами своїх солдатів і до осені планує набрати ще 400 тис. людей на контракт. Таким чином хоче збільшити чисельність армії до 1,5 млн. осіб.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, про це свідчить нещодавній підписаний указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2023 році.

Армія РФ. Фото: РосЗМІ

Їх викликають на збори у Збройних силах, військах Нацгвардії, органах держохорони та органах Федеральної служби безпеки. Скільки їх має бути – поки невідомо.

Окрім того, російський очільник підписав закон про електронні повістки. Вони будуть вважатися отриманими відразу після розміщення в особистому електронному кабінеті громадянина РФ.

"Це означає, що кремлівський режим готує країну до тривалої війни на виснаження, в якій Путін має намір застосувати радянську тактику щодо завалювання противника трупами своїх солдатів. Загальний мобілізаційний ресурс РФ налічує близько 10 млн. осіб, а підготовлений – півтора мільйона. Вони мають компенсувати військово-технічну відсталість РФ від Заходу, який постачає ЗСУ новітні зразки високотехнологічної зброї. Гарматне м'ясо", — пояснив Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Він також додав, що електронні повістки можуть викликати протестні настрої у Росії, особливо на фоні військових неудач у війні проти України.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські окупанти намагаються мобілізувати до лав своєї армії мешканців захоплених територій, які погодилися отримати російські паспорти. При цьому росіяни намагаються вибити із українців хабарі за непотрапляння на фронт.