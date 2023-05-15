Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow З'ясовано, скільки "свіжих" солдат до осені хоче мати Путін arrow

З'ясовано, скільки "свіжих" солдат до осені хоче мати Путін

15 травня 2023 13:34
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, навіщо в РФ запровадили військові збори
Російські мобілізовані після призову до війська. Фото: Wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі на військові збори у 2023 році. Таким чином влада Росії планує назбирати додатково до армійських лав ще приблизно 400 тисяч солдат.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:
Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"До осені російське командування планує набрати додатково 400 тисяч людей на контракт, щоб довести свою армію до 1,5 мільйона осіб, оскільки днями Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2023 році", — сказав Снєгирьов.

За його словами, Кремль, не маючи можливості застосовувати проти України ядерну зброю, повернувся до старої радянської тактики завалювання противника трупами своїх солдатів. 

Крім того, як зазначив військовий експерт, встановлена російською владою на законодавчому рівні заборона на виїзд для тих, хто отримав повістки, показує, що Кремль зробив висновки з осінньої "часткової мобілізації", під час якої з РФ втекло близько півтора мільйона чоловіків "призовного віку".

Який стан армії РФ

За даними аналітиків Міністерства оборони Великої Британії, у лютому 2022 року російські війська складались з професійних військових. Вони значною мірою були оснащені досить сучасними транспортними засобами і проходили регулярні тренування, прагнучи до складних спільних операцій. Тепер Збройні сили РФ переважно складаються з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше покладаються на застаріле обладнання, причому багатьом їхнім підрозділам його значно бракує чисельності.

Російські пропагандисти б'ють на сполох через масову загибель окупантів та відсутність відповідної військової техніки. Вони дорікають владі за неспроможність забезпечити свою "армію".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB