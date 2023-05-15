Стало відомо, навіщо в РФ запровадили військові збори

Російські мобілізовані після призову до війська. Фото: Wikimedia commons

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі на військові збори у 2023 році. Таким чином влада Росії планує назбирати додатково до армійських лав ще приблизно 400 тисяч солдат.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"До осені російське командування планує набрати додатково 400 тисяч людей на контракт, щоб довести свою армію до 1,5 мільйона осіб, оскільки днями Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2023 році", — сказав Снєгирьов.

За його словами, Кремль, не маючи можливості застосовувати проти України ядерну зброю, повернувся до старої радянської тактики завалювання противника трупами своїх солдатів.

Крім того, як зазначив військовий експерт, встановлена російською владою на законодавчому рівні заборона на виїзд для тих, хто отримав повістки, показує, що Кремль зробив висновки з осінньої "часткової мобілізації", під час якої з РФ втекло близько півтора мільйона чоловіків "призовного віку".

Який стан армії РФ

За даними аналітиків Міністерства оборони Великої Британії, у лютому 2022 року російські війська складались з професійних військових. Вони значною мірою були оснащені досить сучасними транспортними засобами і проходили регулярні тренування, прагнучи до складних спільних операцій. Тепер Збройні сили РФ переважно складаються з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше покладаються на застаріле обладнання, причому багатьом їхнім підрозділам його значно бракує чисельності.

Російські пропагандисти б'ють на сполох через масову загибель окупантів та відсутність відповідної військової техніки. Вони дорікають владі за неспроможність забезпечити свою "армію".