Кремль хочет увеличить армию до полутора миллионов людей: причина

Российские оккупационные войска в учебных центрах. Фото: Wikimedia commons

Кремль прибегает к старой советской тактике по завалу противника трупами своих солдат и к осени планирует набрать еще 400 тыс. человек на контракт. Таким образом, хочет увеличить численность армии до 1,5 млн. человек.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

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По его словам, об этом свидетельствует недавний подписанный указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2023 году.

Армия РФ. Фото: РосСМИ

Их вызывают на собрания в Вооруженные Силы, войска Нацгвардии, органы госохраны и органы Федеральной службы безопасности. Сколько их должно быть – пока неизвестно.

Кроме того, российский глава подписал закон об электронных повестках. Они будут считаться полученными сразу после размещения в личном электронном кабинете гражданина РФ.

"Это означает, что кремлевский режим готовит страну к длительной войне на истощение. Он намерен применить советскую тактику по завалу противника трупами своих солдат. Общий мобилизационный ресурс РФ насчитывает около 10 млн. человек, а подготовленный — полтора. Они должны компенсировать военно-техническую отсталость РФ от Запада, поставляющего ВСУ новейшие образцы высокотехнологичного оружия. Пушечное мясо", — пояснил Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Он также добавил, что электронные повестки могут вызвать протестные настроения в России, особенно на фоне военных неудач в войне против Украины.

Напомним, по данным Генштаба, российские оккупанты пытаются мобилизовать в ряды своей армии жителей захваченных территорий, которые согласились получить российские паспорта. При этом россияне пытаются выбивать из украинцев взятки за непопадание на фронт.