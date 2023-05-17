Кремль хочет увеличить армию до полутора миллионов людей: причина

"Кремль планирует увеличить армию на сотни тысяч человек к осени", – эксперт
Кремль прибегает к старой советской тактике по завалу противника трупами своих солдат и к осени планирует набрать еще 400 тыс. человек на контракт. Таким образом, хочет увеличить численность армии до 1,5 млн. человек.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.
По его словам, об этом свидетельствует недавний подписанный указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2023 году.
Их вызывают на собрания в Вооруженные Силы, войска Нацгвардии, органы госохраны и органы Федеральной службы безопасности. Сколько их должно быть – пока неизвестно.
Кроме того, российский глава подписал закон об электронных повестках. Они будут считаться полученными сразу после размещения в личном электронном кабинете гражданина РФ.
"Это означает, что кремлевский режим готовит страну к длительной войне на истощение. Он намерен применить советскую тактику по завалу противника трупами своих солдат. Общий мобилизационный ресурс РФ насчитывает около 10 млн. человек, а подготовленный — полтора. Они должны компенсировать военно-техническую отсталость РФ от Запада, поставляющего ВСУ новейшие образцы высокотехнологичного оружия. Пушечное мясо", — пояснил Снегирев.
Он также добавил, что электронные повестки могут вызвать протестные настроения в России, особенно на фоне военных неудач в войне против Украины.
Напомним, по данным Генштаба, российские оккупанты пытаются мобилизовать в ряды своей армии жителей захваченных территорий, которые согласились получить российские паспорта. При этом россияне пытаются выбивать из украинцев взятки за непопадание на фронт.