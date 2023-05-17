Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Кремль планирует увеличить армию на сотни тысяч человек к осени", – эксперт arrow

"Кремль планирует увеличить армию на сотни тысяч человек к осени", – эксперт

17 мая 2023 12:53
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Кремль хочет увеличить армию до полутора миллионов людей: причина
Российские оккупационные войска в учебных центрах. Фото: Wikimedia commons
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Кремль прибегает к старой советской тактике по завалу противника трупами своих солдат и к осени планирует набрать еще 400 тыс. человек на контракт. Таким образом, хочет увеличить численность армии до 1,5 млн. человек.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

По его словам, об этом свидетельствует недавний подписанный указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2023 году.

Армия рф
Армия РФ. Фото: РосСМИ

Их вызывают на собрания в Вооруженные Силы, войска Нацгвардии, органы госохраны и органы Федеральной службы безопасности. Сколько их должно быть – пока неизвестно.

Кроме того, российский глава подписал закон об электронных повестках. Они будут считаться полученными сразу после размещения в личном электронном кабинете гражданина РФ.

"Это означает, что кремлевский режим готовит страну к длительной войне на истощение. Он намерен применить советскую тактику по завалу противника трупами своих солдат. Общий мобилизационный ресурс РФ насчитывает около 10 млн. человек, а подготовленный полтора. Они должны компенсировать военно-техническую отсталость РФ от Запада, поставляющего ВСУ новейшие образцы высокотехнологичного оружия. Пушечное мясо", — пояснил Снегирев.

Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Он также добавил, что электронные повестки могут вызвать протестные настроения в России, особенно на фоне военных неудач в войне против Украины.

Напомним, по данным Генштаба, российские оккупанты пытаются мобилизовать в ряды своей армии жителей захваченных территорий, которые согласились получить российские паспорта. При этом россияне пытаются выбивать из украинцев взятки за непопадание на фронт.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас