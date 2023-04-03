Кремль придумав, як звинуватити у ліквідації Татарського фонд Навального і Україну

Ліквідований у Санкт-Петербурзі медіапропагандист Татарський

Російські силові структури прогнозовано звинуватили у організації замаху на Владлена Татарського Україну. Крім того, до учасників замаху записали прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Про це повідомило російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости".

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Російський Національний антитерористичний комітет знайшов винних у ліквідації військового медіапропагандиста Владлена Татарського.

За інформацією цієї структури, вибух у санкт-петербургському кафе спланували українські спецслужби.

А залучали "українські спецслужби" нібито "агентуру" з числа осіб, які співпрацювали із Фондом боротьби з корупцією відомого російського опозиціонера Олексія Навального.

Антитерористичний комітет рф заявив, що затримана Дарья Трєпова є активною прихильницею Фонду боротьби з корупцією.

Чоловік підозрюваної

Поки російські силовики розбираються із самою Дарьєю Трєповою, її чоловік заявив, що не має жодного відношення до вибуху у Санкт-Петербурзі.

Цю інформацію оприлюднила Лібертаріанська партії російської федерації, членом якої є росіянин.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув.

З цього приводу в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.

А самі росіяни відразу ж заплуталися у тому, хто ж приніс вибухівку у кафе — спочатку звинуватили якусь уродженку Івано-Франківська, а потім почала поширюватися інформація про місцеву жительку Дарью Трєпову. Третього квітня її затримали у Санкт-Петербурзі.

Фото з російських ЗМІ