Кремль придумав, як звинуватити у ліквідації Татарського фонд Навального і Україну
Російські силові структури прогнозовано звинуватили у організації замаху на Владлена Татарського Україну. Крім того, до учасників замаху записали прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.
Про це повідомило російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости".
Український слід і Навальний
Російський Національний антитерористичний комітет знайшов винних у ліквідації військового медіапропагандиста Владлена Татарського.
За інформацією цієї структури, вибух у санкт-петербургському кафе спланували українські спецслужби.
А залучали "українські спецслужби" нібито "агентуру" з числа осіб, які співпрацювали із Фондом боротьби з корупцією відомого російського опозиціонера Олексія Навального.
Антитерористичний комітет рф заявив, що затримана Дарья Трєпова є активною прихильницею Фонду боротьби з корупцією.
Чоловік підозрюваної
Поки російські силовики розбираються із самою Дарьєю Трєповою, її чоловік заявив, що не має жодного відношення до вибуху у Санкт-Петербурзі.
Цю інформацію оприлюднила Лібертаріанська партії російської федерації, членом якої є росіянин.
Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув.
З цього приводу в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.
А самі росіяни відразу ж заплуталися у тому, хто ж приніс вибухівку у кафе — спочатку звинуватили якусь уродженку Івано-Франківська, а потім почала поширюватися інформація про місцеву жительку Дарью Трєпову. Третього квітня її затримали у Санкт-Петербурзі.
Фото з російських ЗМІ