Ликвидированный в Санкт-Петербурге медиапропагандист Татарский

Российские силовые структуры прогнозируемо обвинили в организации покушения на Владлена Татарского Украины. Кроме того, к участникам покушения записали сторонников Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального.

Об этом сообщило российское пропагандистское информационное агентство "РИА Новости".

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Российский Национальный антитеррористический комитет нашел виновных в ликвидации военного медиапропагандиста Владлена Татарского.

По информации этой структуры, взрыв в Санкт-Петербургском кафе спланировали украинские спецслужбы.

А привлекали "украинские спецслужбы" якобы "агентуру" из числа лиц, сотрудничавших с Фондом борьбы с коррупцией известного российского оппозиционера Алексея Навального.

Антитеррористический комитет россии заявил, что задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей Фонда борьбы с коррупцией.

Муж подозреваемой

Пока российские силовики разбираются с самой Дарьей Треповой, муж заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву в Санкт-Петербурге.

Эту информацию обнародовала Либертарианская партия российской федерации, членом которой является россиянин.

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.

На этот счет в россии началась истерика. Так, пропагандист Антон Красовский сказал, что следующим может быть он и не воевать с Украиной россия не может.

А сами россияне сразу же запутались в том, кто принес взрывчатку в кафе — сначала обвинили какую-то уроженку Ивано-Франковска, а потом начала распространяться информация о местной жительнице Дарье Треповой. Третьего апреля ее задержали в Санкт-Петербурге.

Фото из российских СМИ