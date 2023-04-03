Кремль прив'язав початок великої війни до ліквідації Татарського: що сказав Пєсков

Прессекретар володимира путіна Дмитро Пєсков

Російське керівництво звинувачує Україну у причетності до ліквідації Владлена Татарського. Речник путіна Дмитро Пєсков навіть заявив, що через такі інциденти і була розпочата повномасштабна війна.

Про це повідомило російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости".

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Прессекретар президента росії володимира путіна Дмитро Пєсков заявив, що "київський режим підтримує терористичні дії".

Тому, наголосив речник кремлівського диктатора, Україна, можливо, стоїть за ліквідацією "воєнкора"-пропагандиста Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі.

До чого тут вторгнення

Пєсков звинуватив Україну у причетності до убивств інших росіян, причому ще з 2014 року.

Саме тому, через ліквідації Татарського та інших пропагандистів "русского міра", Кремль і розпочав повномасштабну війну проти України, заявив прессекретар володимира путіна.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув.

З цього приводу в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.

А самі росіяни відразу ж заплуталися у тому, хто ж приніс вибухівку у кафе — спочатку звинуватили якусь уродженку Івано-Франківська, а потім почала поширюватися інформація про місцеву жительку Дарью Трєпову. 3 квітня її затримали у Санкт-Петербурзі.

Фото з російських ЗМІ