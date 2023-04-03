Кремль прив'язав початок великої війни до ліквідації Татарського: що сказав Пєсков
Російське керівництво звинувачує Україну у причетності до ліквідації Владлена Татарського. Речник путіна Дмитро Пєсков навіть заявив, що через такі інциденти і була розпочата повномасштабна війна.
Про це повідомило російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости".
Український слід
Прессекретар президента росії володимира путіна Дмитро Пєсков заявив, що "київський режим підтримує терористичні дії".
Тому, наголосив речник кремлівського диктатора, Україна, можливо, стоїть за ліквідацією "воєнкора"-пропагандиста Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі.
До чого тут вторгнення
Пєсков звинуватив Україну у причетності до убивств інших росіян, причому ще з 2014 року.
Саме тому, через ліквідації Татарського та інших пропагандистів "русского міра", Кремль і розпочав повномасштабну війну проти України, заявив прессекретар володимира путіна.
Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув.
З цього приводу в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.
А самі росіяни відразу ж заплуталися у тому, хто ж приніс вибухівку у кафе — спочатку звинуватили якусь уродженку Івано-Франківська, а потім почала поширюватися інформація про місцеву жительку Дарью Трєпову. 3 квітня її затримали у Санкт-Петербурзі.
Фото з російських ЗМІ