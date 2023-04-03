Кремль привязал начало большой войны к ликвидации Татарского: что сказал Песков
Российское руководство обвиняет Украину в причастности к ликвидации Владлена Татарского. Спикер путина Дмитрий Песков даже заявил, что из-за таких инцидентов и была начата полномасштабная война.
Об этом сообщило российское пропагандистское информационное агентство "РИА Новости".
Украинский след
Пресссекретарь президента россии владимира путина Дмитрий Песков заявил, что "киевский режим поддерживает террористические действия".
Поэтому, подчеркнул спикер кремлевского диктатора, Украина, возможно, стоит за ликвидацией "военкора"-пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.
Причем здесь вторжение
Песков обвинил Украину в причастности к убийствам других россиян, причем еще с 2014 года.
Именно поэтому, из-за ликвидации Татарского и других пропагандистов "русского мира", Кремль и начал полномасштабную войну против Украины, заявил пресс-секретарь владимира путина.
Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.
На этот счет в россии началась истерика. Так, пропагандист Антон Красовский сказал, что следующим может быть он и не воевать с Украиной россия не может.
А сами россияне сразу же запутались в том, кто принес взрывчатку в кафе — сначала обвинили какую-то уроженку Ивано-Франковска, а потом начала распространяться информация о местной жительнице Дарье Трепове. 3 апреля ее задержали в Санкт-Петербурге.
Фото из российских СМИ