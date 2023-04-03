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Кремль привязал начало большой войны к ликвидации Татарского: что сказал Песков

3 апреля 2023 13:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пресс-секретарь владимира путина Дмитрий Песков
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российское руководство обвиняет Украину в причастности к ликвидации Владлена Татарского. Спикер путина Дмитрий Песков даже заявил, что из-за таких инцидентов и была начата полномасштабная война.

Об этом сообщило российское пропагандистское информационное агентство "РИА Новости".

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Пресссекретарь президента россии владимира путина Дмитрий Песков заявил, что "киевский режим поддерживает террористические действия".

Поэтому, подчеркнул спикер кремлевского диктатора, Украина, возможно, стоит за ликвидацией "военкора"-пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

Причем здесь вторжение

Песков обвинил Украину в причастности к убийствам других россиян, причем еще с 2014 года.

Именно поэтому, из-за ликвидации Татарского и других пропагандистов "русского мира", Кремль и начал полномасштабную войну против Украины, заявил пресс-секретарь владимира путина.

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.

На этот счет в россии началась истерика. Так, пропагандист Антон Красовский сказал, что следующим может быть он и не воевать с Украиной россия не может.

А сами россияне сразу же запутались в том, кто принес взрывчатку в кафе — сначала обвинили какую-то уроженку Ивано-Франковска, а потом начала распространяться информация о местной жительнице Дарье Трепове. 3 апреля ее задержали в Санкт-Петербурге.

Фото из российских СМИ

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