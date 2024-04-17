У Росії підлітки будуть виробляти до 10 тисяч шахедів на рік

Російський підліток Фото: росЗМІ

Черговий злочин агресора - у Росії відтепер залучають неповнолітніх до виготовлення шахедів. Підлітки будуть виробляти до 10 тисяч ударних безпілотників Shaheed-136 на рік.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на документи, передані активістами групи "Кібер Спротив".

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Свіжий пакет документів, що підтверджують причетність неповнолітніх до виробництва шахедів

Новий пакет інформації, містить списки неповнолітніх, зарахованих на навчання до "Алабуги Політех". До цих списків додаються копії паспортів та згоди батьків, що підтверджує їхню причетність до виробництва смертоносної зброї.

діти з 9 по 11 клас проходять навчання та стажування збираючи дрони Фото: ЦНС

Заява батьків про причини відсутності дитини Фото: ЦНС

"Алабуга Політех" позиціонується як освітній кластер, призначений для підготовки майбутніх кадрів для підприємств ОЕЗ "Алабуга". Однак у світлі останніх подій стає очевидним, що його справжня місія полягає у підготовці фахівців для російського військово-промислового комплексу з огляду на статус "Алабуги" як військового об'єкта.

Списки дітей, надані групою "Кібер Спротив" Фото: ЦНС

Масштабна схема рекрутингу вражає

Внутрішні документи "Алабуга Політех" свідчать про те, що кількість учнів у цьому навчальному закладі становить 1300 студентів на рік. Завдяки діям "Кібер Спротив", ЦНС має базу даних із 1209 імен та телефонних номерів студентів, зарахованих у 2023 році.

Аналіз бази даних показав, що переважна більшість цих студентів є неповнолітніми особами віком від 9 до 11 класів.

У списку значиться дитина, вивезена з України

Особливий цинізм викликає той факт, що серед цього списку дітей є одна дитина, яку вивезли росіяни з тимчасово окупованої території України. Це підтверджує її номер телефону.

Контактні дані одного з дітей, які перебувають у списку, наданому групою "Кібер Спротив" Фото: ЦНС

Відверте порушення міжнародного права

Відповідні документи дають чітке уявлення про масштаб та характер російської схеми рекрутингу неповнолітніх для зброї.

Ці дії є грубим порушенням цілої низки міжнародних угод, включаючи:

Конвенція про права дитини (1989 рік): Росія ратифікувала цю конвенцію, юридично зобов'язавшись захищати дітей від експлуатації та всіх форм насильства.

Протокол до Конвенції про права дитини (2002): Цей протокол забороняє використання дітей у збройних конфліктах, включаючи виробництво зброї.

Женевські конвенції (1949): Ці конвенції забороняють залучення неповнолітніх до участі у військових діях, включаючи роботу на підприємствах військово-промислового комплексу.

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