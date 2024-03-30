На Дніпропетровщині після обстрілу РФ і вибухів спалахнув елеватор
Російські окупанти в ніч на суботу, 30 березня, атакували Дніпропетровську область. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа на території елеватора.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
Атака окупантів на Дніпропетровську область
Вночі в Дніпропетровській області сили ППО знищили чотири безпілотники:
- два у Дніпровському районі:
- один у Кам'янському районі;
- один у Криворізькому районі.
"Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає", — розповів Лисак.
За його словами, Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, агресор обстріляв з артилерії. На щастя, люди не постраждали.
"З ворожої атаки в районі розпочався й ранок. Окупанти поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт", — додав Лисак.
Нагадаємо, російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками в ніч проти суботи, 30 березня. Ворог намагався поцілити по енергетичній інфраструктурі в південних областях.
Також протягом минулої доби, 29 березня, російські окупанти масовано обстріляли Харківську область. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.
Читайте Новини.LIVE!