На Дніпропетровщині після обстрілу РФ і вибухів спалахнув елеватор

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти в ніч на суботу, 30 березня, атакували Дніпропетровську область. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа на території елеватора.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Вночі в Дніпропетровській області сили ППО знищили чотири безпілотники:

два у Дніпровському районі:

один у Кам'янському районі;

один у Криворізькому районі.

"Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає", — розповів Лисак.

За його словами, Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, агресор обстріляв з артилерії. На щастя, люди не постраждали.

"З ворожої атаки в районі розпочався й ранок. Окупанти поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт", — додав Лисак.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками в ніч проти суботи, 30 березня. Ворог намагався поцілити по енергетичній інфраструктурі в південних областях.

Також протягом минулої доби, 29 березня, російські окупанти масовано обстріляли Харківську область. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.