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На Дніпропетровщині після обстрілу РФ і вибухів спалахнув елеватор

30 березня 2024 10:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Дніпропетровщині після обстрілу РФ і вибухів спалахнув елеватор
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти в ніч на суботу, 30 березня, атакували Дніпропетровську область. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа на території елеватора.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Вночі в Дніпропетровській області сили ППО знищили чотири безпілотники: 

  • два у Дніпровському районі:
  • один у Кам'янському районі;
  • один у Криворізькому районі.

"Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа,  яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає", — розповів Лисак.

За його словами, Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, агресор обстріляв з артилерії. На щастя, люди не постраждали.

"З ворожої атаки в районі розпочався й ранок. Окупанти поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт", — додав Лисак.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками в ніч проти суботи, 30 березня. Ворог намагався поцілити по енергетичній інфраструктурі в південних областях.

Також протягом минулої доби, 29 березня, російські окупанти масовано обстріляли Харківську область. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

війна
пожежа
безпілотники
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
ППО

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