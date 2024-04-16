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Командувач Нацгвардії показав вражаючі кадри нічного полювання дронів на окупантів

16 квітня 2024 19:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Командувач Нацгвардії показав вражаючі кадри нічного полювання дронів на окупантів
Дрон НГУ заходить на атаку військової вантажівки. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російські штурмові підрозділи на деяких фронтових напрямках стали застосовувати захисні теплові накидки для прихованого переміщення вночі. Однак, як виявилося, це не допомогло ворожим бійцям протидіяти дронам-камікадзе українських оборонців.

Ефектні кадри нічного полювання на ворога показав командуючий Національної гвардії України Олександр Півненко.

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На опублікованих кадрах злагодженої роботи розвідувальних та ударних дронів з тепловізійною системою виявлення, на Запорізькому напрямку силовикам вдалося знищити штурмову групу армії Росії та їхню техніку.

Як зауважив командувач НГУ, в діях відзначилися спецпризначенці 3 штурмового загону Центру Спецпризначення "Омега".

Командувач Нацгвардії показав вражаючі кадри нічного полювання дронів на окупантів - фото 1
Знищена дронами силовиків російська військова техніка. Джерело: скриншот

Використання дронів на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше українські військові застосували проти російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Тунгуска" новий ударний дрон-камікадзе RAM-X, який виявився більш вдосконаленою версією російського БпЛА "Ланцет".

Також оператори FPV-дронів 8-го окремого полку "Вікінг" Сил спецоперацій України завдали вагомих втрат російській армії на Донецькому напрямку, знищивши передовий російський танк Т-90М "Прорив".

А також ще раніше українські прикордонники на півдні виявили та розгромили позиції окупантів за допомогою дронів. 

російські війська
Нацгвардія
Україна
дрони
війна в Україні

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