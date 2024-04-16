Командувач Нацгвардії показав вражаючі кадри нічного полювання дронів на окупантів
Російські штурмові підрозділи на деяких фронтових напрямках стали застосовувати захисні теплові накидки для прихованого переміщення вночі. Однак, як виявилося, це не допомогло ворожим бійцям протидіяти дронам-камікадзе українських оборонців.
Ефектні кадри нічного полювання на ворога показав командуючий Національної гвардії України Олександр Півненко.
Як нацгвардійці вночі на окупантів полювали
На опублікованих кадрах злагодженої роботи розвідувальних та ударних дронів з тепловізійною системою виявлення, на Запорізькому напрямку силовикам вдалося знищити штурмову групу армії Росії та їхню техніку.
Як зауважив командувач НГУ, в діях відзначилися спецпризначенці 3 штурмового загону Центру Спецпризначення "Омега".
Використання дронів на війні — останні новини
Нагадаємо, раніше українські військові застосували проти російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Тунгуска" новий ударний дрон-камікадзе RAM-X, який виявився більш вдосконаленою версією російського БпЛА "Ланцет".
Також оператори FPV-дронів 8-го окремого полку "Вікінг" Сил спецоперацій України завдали вагомих втрат російській армії на Донецькому напрямку, знищивши передовий російський танк Т-90М "Прорив".
А також ще раніше українські прикордонники на півдні виявили та розгромили позиції окупантів за допомогою дронів.
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