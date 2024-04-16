Командувач Нацгвардії показав вражаючі кадри нічного полювання дронів на окупантів

Дрон НГУ заходить на атаку військової вантажівки. Фото: скриншот

Російські штурмові підрозділи на деяких фронтових напрямках стали застосовувати захисні теплові накидки для прихованого переміщення вночі. Однак, як виявилося, це не допомогло ворожим бійцям протидіяти дронам-камікадзе українських оборонців.

Ефектні кадри нічного полювання на ворога показав командуючий Національної гвардії України Олександр Півненко.

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На опублікованих кадрах злагодженої роботи розвідувальних та ударних дронів з тепловізійною системою виявлення, на Запорізькому напрямку силовикам вдалося знищити штурмову групу армії Росії та їхню техніку.

Як зауважив командувач НГУ, в діях відзначилися спецпризначенці 3 штурмового загону Центру Спецпризначення "Омега".

Знищена дронами силовиків російська військова техніка. Джерело: скриншот

Використання дронів на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше українські військові застосували проти російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Тунгуска" новий ударний дрон-камікадзе RAM-X, який виявився більш вдосконаленою версією російського БпЛА "Ланцет".

Також оператори FPV-дронів 8-го окремого полку "Вікінг" Сил спецоперацій України завдали вагомих втрат російській армії на Донецькому напрямку, знищивши передовий російський танк Т-90М "Прорив".

А також ще раніше українські прикордонники на півдні виявили та розгромили позиції окупантів за допомогою дронів.