Российский подросток Фото: росСМИ

Очередное преступление агрессора - в России отныне привлекают несовершеннолетних к изготовлению шахедов. Подростки будут производить до 10 тысяч ударных беспилотников Shaheed-136 в год.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на документы, переданные активистами группы "Кібер Спротив".

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Свежий пакет документов, которые подтверждают причастность несовершеннолетних к производству шахедов

Новый пакет информации, содержит списки несовершеннолетних, зачисленных на обучение в "Алабуга Политех". К этим спискам прилагаются копии паспортов и согласия родителей, что подтверждает их причастность к производству смертоносного оружия.

дети с 9 по 11 класс проходят обучение и стажировку собирая дроны

Заявление родителей о причинах отсутствия ребенка

Примечательно, что "Алабуга Политех" позиционируется как образовательный кластер, предназначенный для подготовки будущих кадров для предприятий ОЭЗ "Алабуга". Однако в свете последних событий становится очевидным, что его истинная миссия заключается в подготовке специалистов для российского военно-промышленного комплекса, учитывая статус "Алабуги" как военного объекта.

Списки детей, предоставленные группой "Кібер Спротив"

Масштабная схема рекрутинга впечатляет

Внутренние документы "Алабуга Политех" свидетельствуют о том, что количество учащихся в этом учебном заведении составляет 1300 студентов в год. Благодаря действиям "Кібер Спротив", ЦНС располагает базой данных из 1209 имен и телефонных номеров студентов, зачисленных в 2023 году.

Анализ базы данных показал, что подавляющее большинство этих студентов являются несовершеннолетними лицами в возрасте от 9 до 11 классов.

В списке значится ребенок, вывезенный с Украины

Особый цинизм вызывает тот факт, что среди этого списка детей есть один ребенок, вывезенный россиянами с временно оккупированной территории Украины. Это подтверждается украинским номером телефона.

Контактные данные одного из детей, находящихся в списке, предоставленном группой "Кібер Спротив"

Откровенное нарушение международного права

Соответствующие документы дают четкое представление о масштабе и характере российской схемы рекрутинга несовершеннолетних для производства оружия.

Эти действия представляют собой грубое нарушение целого ряда международных соглашений, включая:

Конвенцию о правах ребенка (1989 год): Россия ратифицировала эту конвенцию, юридически обязавшись защищать детей от эксплуатации и всех форм насилия.

Протокол к Конвенции о правах ребенка (2002 год): Этот протокол запрещает использование детей в вооруженных конфликтах, включая производство оружия.

Женевские конвенции (1949 год): Эти конвенции запрещают привлечение несовершеннолетних к участию в военных действиях, включая работу на предприятиях военно-промышленного комплекса.

Напомним, командующий Нацгвардией показал впечатляющие кадры ночной охоты дронов на оккупантов.

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