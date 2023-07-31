Кремль всіма способами намагається розширити армію РФ, — британська розвідка

Парад армії РФ у Москві. Фото: росЗМІ

Кремль більше не здатний захистити ні себе, ні решту населення РФ. Про це свідчить нещодавня спроба перевороту Пригожина і падіння дронів у Москві, а також нові репресивні закони, які ухвалює Держдума.

Про це інформує британська розвідка.

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Кремль втрачає контроль над власними силами. Так, за даними Міністерства оборони Великої Британії, влада РФ більше не здатна захистити росіян від війни.

"Збільшення ймовірності залучення в бойові дії, атаки безпілотників на Москву, надзвичайний рівень внутрішніх репресій і нещодавній заколот Вагнера підкреслюють неспроможність російської держави захистити населення від війни", — йдеться у повідомленні.

За інформацією британської розвідки, уряд Путіна поспішає внести зміни до законодавства, які дозволять мобілізувати більше громадян. Так ще восени 2022 року резервісти увійшли до числа "частково мобілізованих" і наразі вони можуть прискорити розширення армії РФ для війни з Україною.

А вже в липні цьогоріч Держдума РФ ухвалила ще кілька законів, які дозволять мобілізувати ще більше росіян. Так, на війну тепер можуть піти навіть пенсіонери.

"24 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який поступово підвищує максимальний вік для тих, хто підлягає призову як резервісти: старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років", — йдеться у повідомленні розвідки.

А ще через кілька днів Держдума РФ підвищила максимальний призовний вік з 27 до 30 років, а мінімальний залишила на рівні 18 років.

Скриншот повідомлення Міноборони Великої Британії

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що "вагнерівці" могли віддати свою важку техніку для військових РФ.

До того ж у ГУР повідомили, що медики відтягують лікування військових РФ і записують їх як безвісти зниклих.