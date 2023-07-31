Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кремль всіма способами намагається розширити армію РФ, — британська розвідка arrow

Кремль всіма способами намагається розширити армію РФ, — британська розвідка

31 липня 2023 10:35
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Кремль всіма способами намагається розширити армію РФ, — британська розвідка
Парад армії РФ у Москві. Фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Кремль більше не здатний захистити ні себе, ні решту населення РФ. Про це свідчить нещодавня спроба перевороту Пригожина і падіння дронів у Москві, а також нові репресивні закони, які ухвалює Держдума.

Про це інформує британська розвідка.

Читайте також:

Як кремлівський режим руйнується через війну в Україні

Кремль втрачає контроль над власними силами. Так, за даними Міністерства оборони Великої Британії, влада РФ більше не здатна захистити росіян від війни.

"Збільшення ймовірності залучення  в бойові дії, атаки безпілотників на Москву, надзвичайний рівень внутрішніх репресій і нещодавній заколот Вагнера підкреслюють неспроможність російської держави захистити населення від війни", — йдеться у повідомленні.

За інформацією британської розвідки, уряд Путіна поспішає внести зміни до законодавства, які дозволять мобілізувати більше громадян. Так ще восени 2022 року резервісти увійшли до числа "частково мобілізованих" і наразі вони можуть прискорити розширення армії РФ для війни з Україною.

А вже в липні цьогоріч Держдума РФ ухвалила ще кілька законів, які дозволять мобілізувати ще більше росіян. Так, на війну тепер можуть піти навіть пенсіонери. 

"24 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який поступово підвищує максимальний вік для тих, хто підлягає призову як резервісти: старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років", — йдеться у повідомленні розвідки.

А ще через кілька днів Держдума РФ підвищила максимальний призовний вік з 27 до 30 років, а мінімальний залишила на рівні 18 років. 

null
Скриншот повідомлення Міноборони Великої Британії

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що "вагнерівці" могли віддати свою важку техніку для військових РФ.

До того ж у ГУР повідомили, що медики відтягують лікування військових РФ і записують їх як безвісти зниклих.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз