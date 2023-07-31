Кремль всеми способами пытается расширить армию РФ, — британская разведка

Парад армии РФ в Москве. Фото: росСМИ

Кремль больше не способен защитить ни себя, ни население РФ. Об этом свидетельствует недавняя попытка переворота Пригожина и падения дронов в Москве, а также новые репрессивные законы, которые принимает Госдума.

Об этом информирует британская разведка.

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Кремль теряет контроль над своими силами. Так, по данным Министерства обороны Великобритании, власти РФ больше не способны оградить россиян от войны.

"Увеличение вероятности вовлечения в боевые действия, атаки беспилотников на Москву, чрезвычайный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж Вагнера подчеркивают неспособность российского государства защитить население от войны", — говорится в сообщении.

По информации британской разведки, правительство Путина спешит внести изменения в законодательство, позволяющее мобилизовать больше граждан. Так еще осенью 2022 года резервисты вошли в число "частично мобилизованных", и теперь они могут ускорить расширение армии РФ для войны с Украиной.

А уже в июле Госдума РФ приняла еще несколько законов, которые позволят мобилизовать еще больше россиян. Так, на войну теперь могут пойти даже пенсионеры.

"24 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, постепенно повышающий максимальный возраст для тех, кто подлежит призыву как резервисты: старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет", — говорится в сообщении разведки.

А спустя еще несколько дней Госдума РФ повысила максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, а минимальный оставила на уровне 18 лет.

Скриншот сообщения Минобороны Великобритании

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что "вагнеровцы" могли отдать свою тяжелую технику для военных РФ.

К тому же в ГУР сообщили, что медики оттягивают лечение военных РФ и записывают их как без вести пропавших.