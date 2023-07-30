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У Міноборони РФ заявили, що 25 безпілотників намагалися атакувати Крим

30 липня 2023 08:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони РФ заявили, що 25 безпілотників намагалися атакувати Крим
Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У міністерстві оборони Росії заявили, що сьогодні вночі, 30 липня, тимчасово окупований Крим намагалися атакувати 25 безпілотників. Там традиційно звинуватили Україну.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

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У Міноборони РФ розповіли, що всі "українські безпілотники" були знищені системою ППО та засобами радіоелектронної боротьби. 

"16 українських безпілотників знищено вогнем засобів ППО, ще дев'ять придушено засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, зазнали аварії в акваторії Чорного моря і мису Тарханкут", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Міноборони Росії, постраждалих і руйнувань немає.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Збройні сили України підтвердили удар по Чонгарському мосту, який розташований на адміністративному кордоні Криму та Херсонської області. Його уразили вранці 29 липня. 

Також ми писали, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що невдовзі тимчасово окупований Крим буде звільнено.

Додамо, у тимчасово окупованому Криму OSINT-дослідники виявили велику базу із військовою технікою. Вона розташована за 2,5 км на схід від озера Капчик на Керченському півострові.

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