Колаборанти повідомляють про атаку на Крим

Кримський гауляйтер заявив, що Україна нібито атакувала Крим
Прихильники російських окупантів у тимчасово окупованому Криму повідомляють, що регіон атакували українські безпілотники. За словами колаборантів, вони нібито в Севастополі збили два БпЛА.
Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.
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Заява гауляйтера
"Знову атака укрбеспілотників. Ситуація наразі: збиті два БпЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку", — зазначив він.
Губернатор Михайло Развожаєв закликав мешканців зберігати спокій.
Примітно, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії використовує Крим як перевалочний пункт для переправляння боєприпасів та техніки на південь України, де нині йдуть жорстокі бої. У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніше НП сталося на військовому аеродромі "Сакі", коли згоріли десятки винищувачів ВС росії.
Нагадаємо, що є велика ймовірність, що Україна звільнить окупований росією півострів Крим уже цього року. Однак для цього необхідно, щоб Захід продовжував надавати Україні всю необхідну зброю.
Своєю чергою колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес раніше заявив, що битва за Крим стане вирішальною у війні Росії проти України . Однак бій буде "надзвичайно кровопролитним".