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Кримський гауляйтер заявив, що Україна нібито атакувала Крим

16 лютого 2023 09:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Колаборанти повідомляють про атаку на Крим
Атака на Крим
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прихильники російських окупантів у тимчасово окупованому Криму повідомляють, що регіон атакували українські безпілотники. За словами колаборантів, вони нібито в Севастополі збили два БпЛА.

Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

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"Знову атака укрбеспілотників. Ситуація наразі: збиті два БпЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку", — зазначив він.

Губернатор Михайло Развожаєв закликав мешканців зберігати спокій.

Примітно, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії використовує Крим як перевалочний пункт для переправляння боєприпасів та техніки на південь України, де нині йдуть жорстокі бої. У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніше НП сталося на військовому аеродромі "Сакі", коли згоріли десятки винищувачів ВС росії.

Нагадаємо, що є велика ймовірність, що Україна звільнить окупований росією півострів Крим уже цього року. Однак для цього необхідно, щоб Захід продовжував надавати Україні всю необхідну зброю.

Своєю чергою колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес раніше заявив, що битва за Крим стане вирішальною у війні Росії проти України . Однак бій буде "надзвичайно кровопролитним".

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