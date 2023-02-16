Коллаборанты сообщают про атаку на Крым

Крымский гауляйтер заявил, что Украина якобы атаковала Крым
Приверженцы российских оккупантов во временно оккупированном Крыму сообщают, что регион атаковали украинские беспилотники. По словам коллаборантов, они якобы в Севастополе сбили два БпЛА.
Об этом сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.
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Заявление гауляйтера
"Опять атака укрбеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты два БпЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", — указал он.
Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.
Примечательно, что с первых дней полномасштабного вторжения рф использует Крым в качестве перевалочного пункта для переправки боеприпасов и техники на юг Украины, где в настоящее время идут жестокие бои. В связи с этим в последнее время участились случаи странных взрывов на полуострове. Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС рф.
Напомним, что есть большая вероятность, что Украина освободит оккупированный россией полуостров Крым уже в этом году. Однако для этого необходимо, чтобы Запад продолжал предоставлять Украине все необходимое оружие.
В свою очередь бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес ранее заявил, что битва за Крым станет решающей в войне россии против Украины. Однако бой будет "чрезвычайно кровопролитным".