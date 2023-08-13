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Кубраков призвал ООН отреагировать на вероятный обстрел судна Россией

13 августа 2023 23:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кубраков призвал ООН отреагировать на вероятный обстрел судна Россией
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Россия нарушила права черноморских государств и иностранных мореплавателей на свободное судоходство. Как известно, РФ остановила гражданское судно в Черном море.

Об этом Кубраков отметил в Twitter.

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Комментарий Кубракова

Так, министр развития общин, территорий и инфраструктуры призвал ООН и партнеров отреагировать на действия России, прекратить террор в Черном море и принять меры по РФ, которая является членом Международной морской организации.

"Во избежание провокаций рекомендуем капитанам судов, следующих в/из украинских морских портов, проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря через территориальные воды Турции, Румынии и Болгарии", — добавил Кубраков.

Источник: twitter.com/OlKubrakov

Напомним, что Россия продолжает заниматься морским пиратством. Оккупанты открыли предупредительный огонь, чтобы остановить двигавшееся в порт Измаил гражданское судно на Одесщине.

Также мы писали, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на вероятный обстрел гражданского судна "Сукра Окан" в Черном море. По его словам, Украина выберет оптимальный ответ.

Добавим, что в Украине установили новые временные маршруты движения для гражданских судов, прибывающих или отплывающих из черноморских портов Украины. Впрочем, это не исключает военной угрозы и минной опасности со стороны Российской Федерации.

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