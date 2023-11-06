Кулеба назвал главную причину, почему Украина активно наращивает производство оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство активно расширяет производство различных видов вооружения. По его словам, это делается с целью уменьшения зависимости от партнеров.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал изданию Welt.

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Кулеба об украинском производстве оружия

"Что касается возможных событий в 2024 году (после президентских выборов в США. — Ред.), то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что не можем позволить себе зависеть исключительно от американской поддержки. Поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, значительно наращиваем объемы выпуска и милитаризуем нашу экономику", — отметил Кулеба.

Напомним, что Кулеба анонсировал больше оружия для Украины после встречи с главой Rheinmetall в Германии.

Также мы сообщали, что глава МИД Украины призвал усилить ПВО накануне зимы. Он объяснил, почему это очень важно.

Добавим, что Дмитрий Кулеба прокомментировал опасения, что война на Ближнем Востоке могла повлиять на поддержку Украины со стороны международных партнеров. Ведь, как известно, Германия до сих пор не предоставила Украине крылатые ракеты Taurus.