Кулеба назвав умови, за яких Україна може розглядати мирні плани

Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: УП

Україна готова розглянути мирні плани інших держав лише за двох умов. Території України не повинні перейти Росії, а саму війну не можна зараз заморозити.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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Очільник МЗС зазначив, що найкращу перспективу для завершення війни зараз має українська "формула миру". Україна готова поговорити з усіма, хто має свої пропозиції, якщо ці пропозиції поважають два фундаментальні принципи.

Він пояснив, що не може бути в основі жодного плану покладена ідея юридичного або фактичного переходу територій України під контроль РФ. Також не може бути жодної мови про заморожування війни.

"Ті плани та пропозиції, які враховуватимуть ці принципи, ми готові говорити про них з точки зору того, як їх поєднати з формулою миру та інтегрувати в неї", — додав міністр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про формулу миру на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма, який відбувся 20 травня. За його словами, світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир.