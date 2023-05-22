Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кулеба назвав умови, за яких Україна може розглядати мирні плани arrow

Кулеба назвав умови, за яких Україна може розглядати мирні плани

22 травня 2023 20:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кулеба назвав умови, за яких Україна може розглядати мирні плани
Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна готова розглянути мирні плани інших держав лише за двох умов. Території України не повинні перейти Росії, а саму війну не можна зараз заморозити.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Читайте також:

За яких умов Україна може розглядати мирні плани

Очільник МЗС зазначив, що найкращу перспективу для завершення війни зараз має українська "формула миру". Україна готова поговорити з усіма, хто має свої пропозиції, якщо ці пропозиції поважають два фундаментальні принципи. 

Він пояснив, що не може бути в основі жодного плану покладена ідея юридичного або фактичного переходу територій України під контроль РФ. Також не може бути жодної мови про заморожування війни.

"Ті плани та пропозиції, які враховуватимуть ці принципи, ми готові говорити про них з точки зору того, як їх поєднати з формулою миру та інтегрувати в неї", — додав міністр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про формулу миру на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма, який відбувся 20 травня. За його словами, світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB