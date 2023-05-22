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Кулеба назвал условия, при которых Украина может рассматривать мирные планы

22 мая 2023 20:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кулеба назвал условия, при которых Украина может рассматривать мирные планы
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина готова рассмотреть мирные планы других государств только в двух условиях. Территории Украины не должны перейти России, а саму войну нельзя сейчас заморозить.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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Глава МИД отметил, что лучшую перспективу для завершения войны сейчас имеет украинская "формула мира". Украина готова поговорить со всеми, у кого есть свои предложения, если эти предложения уважают два фундаментальных принципа.

Он пояснил, что не может быть основана ни на одном плане идея юридического или фактического перехода территорий Украины под контроль РФ. Также не может быть и речи о замораживании войны.

"Те планы и предложения, которые будут учитывать эти принципы, мы готовы говорить о них с точки зрения того, как их соединить с формулой мира и интегрировать в нее", добавил министр.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формуле мира на саммите стран G7 в японском городе Хиросима, состоявшемся 20 мая. По его словам, мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.

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