Кулеба объяснил, почему контрнаступление ВСУ не следует сразу воспринимать как решающее сражение
Украинцы не должны воспринимать предстоящее контрнаступление как последнее сражение в войне против России. Иначе можно будет столкнуться с кремлевским нарративом о том, что в случае незавершения войны контрнаступлением Украина должна капитулировать.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире "Сніданку з 1+1".
Не решающая битва
Министр иностранных дел попросил украинцев не воспринимать предстоящее контрнаступление как последнее, решающее сражение российско-украинской войны.
"Война состоит из нескольких битв. Если мы этим контрнаступлением решим эту задачу, значит, скажем: "Это была решающая битва, спасибо за поддержку, мы победили". Но это будет в конце, а не в начале. Возможно, это контрнаступление не будет решающим, и потребуется еще одно", — подчеркнул Кулеба.
Против капитуляции
По словам главы МИД Украины, такая логика — не восприятие контрнаступления как последнее сражение — нужна для борьбы против конкретного кремлевского нарратива.
Этот нарратив состоит в том, что в случае незавершения войны контрнаступлением Украина должна будет сдаться.
"Вот против этого направлена моя фраза о том, что контрнаступление не является решающим", — отметил Дмитрий Кулеба.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Ожидается необходимые погодные условия и решения командования.