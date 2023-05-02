Кулеба объяснил, почему контрнаступление ВСУ не следует сразу воспринимать как решающее сражение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Украинцы не должны воспринимать предстоящее контрнаступление как последнее сражение в войне против России. Иначе можно будет столкнуться с кремлевским нарративом о том, что в случае незавершения войны контрнаступлением Украина должна капитулировать.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

Читайте также:

Не решающая битва

Министр иностранных дел попросил украинцев не воспринимать предстоящее контрнаступление как последнее, решающее сражение российско-украинской войны.

"Война состоит из нескольких битв. Если мы этим контрнаступлением решим эту задачу, значит, скажем: "Это была решающая битва, спасибо за поддержку, мы победили". Но это будет в конце, а не в начале. Возможно, это контрнаступление не будет решающим, и потребуется еще одно", — подчеркнул Кулеба.

Против капитуляции

По словам главы МИД Украины, такая логика — не восприятие контрнаступления как последнее сражение — нужна для борьбы против конкретного кремлевского нарратива.

Этот нарратив состоит в том, что в случае незавершения войны контрнаступлением Украина должна будет сдаться.

"Вот против этого направлена моя фраза о том, что контрнаступление не является решающим", — отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Ожидается необходимые погодные условия и решения командования.