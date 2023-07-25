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Кулеба пояснив, яку роль надання F-16 може зіграти у відновленні "зернового коридору"

25 липня 2023 18:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Кулеба пояснив, яку роль надання F-16 може зіграти у відновленні "зернового коридору"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Facebook Дмитра Кулеби
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Україна шукає варіанти відновлення дії "зернового коридору" в умовах масованих ракетних атак на портову інфраструктуру. Сучасні винищувачі F-16 могли б стати Україні в нагоді для забезпечення нового коридору для експорту продовольства. 

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу France 24.

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Зернова угода і F-16

Очільник української дипломатії наголосив, що чим скоріше західні лідери ухвалять рішення щодо надання Україні винищувачів F-16, тим скоріше наша держава зможе відновити експорт продовольства. 

"Якщо у нас будуть F-16, ми не будемо залежати від Росії у питанні експорту українського зерна на глобальні ринки. Чим швидше ми їх отримаємо, тим швидше зможемо запустити новий захищений коридор", — сказав міністр.

При цьому Кулеба зазначив, що питання з поставками літаків Україні уже вирішене, однак, за його словами, необхідний певний час на реалізацію цих планів.

Блокування "зернової угоди"

Зазначимо, термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Нещодавно Росія оголосила про свій вихід із "зернової угоди". В Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині. 

Також після цього Росія посилила атаки на портову інфраструктуру на Півдні України. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Захід змінив пріоритети у постачанні військової техніки Україні.

Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі нещодавно заявив, що американські винищувачі F-16 можуть потрапити до українського авіафлоту ще до кінця 2023 року.

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