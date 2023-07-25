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Кулеба объяснил, какую роль предоставление F-16 может сыграть в восстановлении "зернового коридора"

25 июля 2023 18:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Кулеба объяснил, какую роль предоставление F-16 может сыграть в восстановлении "зернового коридора"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook Дмитрия Кулебы
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украина ищет варианты возобновления действия "зернового коридора" в условиях массированных ракетных атак на портовую инфраструктуру. Современные истребители F-16 могли бы пригодиться Украине для обеспечения нового коридора для экспорта продовольствия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала France 24.

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Глава украинской дипломатии подчеркнул, что чем скорее западные лидеры примут решение о предоставлении Украине истребителей F-16, тем скорее наше государство сможет возобновить экспорт продовольствия.

"Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее сможем запустить новый защищенный коридор", — сказал министр.

При этом Кулеба отметил, что вопрос с поставками самолетов Украине уже решен, однако, по его словам, необходимо время на реализацию этих планов.

Блокировка "зернового соглашения"

Отметим, срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Недавно Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения". В Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать до выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный в Одесской области.

Также после этого Россия ужесточила атаки на портовую инфраструктуру на Юге Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Запад сменил приоритеты в поставках военной техники Украине.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби недавно заявил, что американские истребители F-16 могут попасть в украинский авиафлот еще до конца 2023 года.

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