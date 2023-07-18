Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кулеба розповів, скільки українських дітей окупанти депортували до Росії arrow

Кулеба розповів, скільки українських дітей окупанти депортували до Росії

18 липня 2023 18:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кулеба розповів, скільки українських дітей окупанти депортували до Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на Генасамблеї ООН. Він розповів, скільки дітей депортували окупанти до Росії.

Про це повідомляє "Ми Україна".

Читайте також:

Виступ Кулеби на Генасамблеї ООН

За словами очільника МЗС України, 2/3 українських дітей стали внутрішніми переселенцями або виїхали за межі країни. 

З початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти вбили щонайменше 494 українських дітей та поранила 1 052. Безвісти зниклими вважаються 379 дітей. 

"Ми встановили 19 474 дитини, що були незаконно депортовані. З них 4 390 — сироти або діти, позбавлені батьківської опіки", — каже Кулеба.

В Україну вдалося повернути лише 383 дитини, які возз'єдналися зі своїми сім'ями.

Кулеба під час свого виступу на Генасамблеї ООН запропонував розпочати розробку нових міжнародних інструментів для покарання за викрадення цивільних осіб та організації безпечного повернення цивільних заручників. До того ж він заявив, що Україна вимагає від Росії негайно надати список депортованих дітей. 

Кулеба додав, що у російського диктатора Володимира Путіна імперська пухлина в голові.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії та Туреччині планують домовитися щодо репатріації дітей, яких депортували в РФ. Їх утримують в державі-агресорці в дитбудинках або ж віддають на виховання російським сім'ям. 

Також ми писали, що росіяни оновили план "евакуації" населення з Маріуполя. У цьому плані, зокрема, йдеться про вивезення до Росії усіх українських дітей, які ще залишаються у місті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз