Кулеба розповів, скільки українських дітей окупанти депортували до Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на Генасамблеї ООН. Він розповів, скільки дітей депортували окупанти до Росії.

Про це повідомляє "Ми Україна".

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Виступ Кулеби на Генасамблеї ООН

За словами очільника МЗС України, 2/3 українських дітей стали внутрішніми переселенцями або виїхали за межі країни.

З початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти вбили щонайменше 494 українських дітей та поранила 1 052. Безвісти зниклими вважаються 379 дітей.

"Ми встановили 19 474 дитини, що були незаконно депортовані. З них 4 390 — сироти або діти, позбавлені батьківської опіки", — каже Кулеба.

В Україну вдалося повернути лише 383 дитини, які возз'єдналися зі своїми сім'ями.

Кулеба під час свого виступу на Генасамблеї ООН запропонував розпочати розробку нових міжнародних інструментів для покарання за викрадення цивільних осіб та організації безпечного повернення цивільних заручників. До того ж він заявив, що Україна вимагає від Росії негайно надати список депортованих дітей.

Кулеба додав, що у російського диктатора Володимира Путіна імперська пухлина в голові.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії та Туреччині планують домовитися щодо репатріації дітей, яких депортували в РФ. Їх утримують в державі-агресорці в дитбудинках або ж віддають на виховання російським сім'ям.

Також ми писали, що росіяни оновили план "евакуації" населення з Маріуполя. У цьому плані, зокрема, йдеться про вивезення до Росії усіх українських дітей, які ще залишаються у місті.