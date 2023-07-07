Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Лубінець розповів, скільки Україна повернула депортованих Росією дітей arrow

Лубінець розповів, скільки Україна повернула депортованих Росією дітей

7 липня 2023 14:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Лубінець розповів, скільки Україна повернула депортованих Росією дітей
Дмитро Лубінець. Фото: facebook/dmytro.lubinets
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна змогла повернути додому вже 382 дитини, які були депортовані до Росії. Повернення депортованих дітей є дуже складним процесом. 

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час всеукраїнського правозахисного форуму "Легіон права", пише "Укрінформ".

Читайте також:

Процес повернення

"Станом на сьогодні (7 липня. — Ред.) вдалося повернути 382 українські дитини. Останні дві дитини ми повернули вчора (6 липня. — Ред.). Я сьогодні зустрічав їх у Києві, а вчора з території Російської Федерації їх забрав мій представник, який працює в секторі безпеки і оборони, Олександр Кононенко", — зазначив Лубінець.

За його словами, ці діти із родини військових. Мама пережила російський полон, її повернули 17 жовтня 2022 року, а батько загинув у Маріуполі.

Залучення міжнародних організацій

Лубінець додав, що повертати українських дітей, яких депортували, є дуже складно, адже такий процес має багато викликів. Він закликав міжнародні організації більш активно долучатися до процесу повернення українських дітей до рідної країни.

Повернення дітей бойової медикині

Зазначимо, 6 липня в Україну повернули ще двох дітей, яких окупанти незаконно вивезли до Росії. Їхня мама, бойова медикиня, була у полоні загарбників та повернулася в країну в жовтні минулого року. 

Нагадаємо, Україні вдалося повернути додому ще 45 українських захисників з російського полону. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та ще двоє цивільних. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз