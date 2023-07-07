Лубінець розповів, скільки Україна повернула депортованих Росією дітей

Дмитро Лубінець. Фото: facebook/dmytro.lubinets

Україна змогла повернути додому вже 382 дитини, які були депортовані до Росії. Повернення депортованих дітей є дуже складним процесом.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час всеукраїнського правозахисного форуму "Легіон права", пише "Укрінформ".

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Процес повернення

"Станом на сьогодні (7 липня. — Ред.) вдалося повернути 382 українські дитини. Останні дві дитини ми повернули вчора (6 липня. — Ред.). Я сьогодні зустрічав їх у Києві, а вчора з території Російської Федерації їх забрав мій представник, який працює в секторі безпеки і оборони, Олександр Кононенко", — зазначив Лубінець.

За його словами, ці діти із родини військових. Мама пережила російський полон, її повернули 17 жовтня 2022 року, а батько загинув у Маріуполі.

Залучення міжнародних організацій

Лубінець додав, що повертати українських дітей, яких депортували, є дуже складно, адже такий процес має багато викликів. Він закликав міжнародні організації більш активно долучатися до процесу повернення українських дітей до рідної країни.

Повернення дітей бойової медикині

Зазначимо, 6 липня в Україну повернули ще двох дітей, яких окупанти незаконно вивезли до Росії. Їхня мама, бойова медикиня, була у полоні загарбників та повернулася в країну в жовтні минулого року.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути додому ще 45 українських захисників з російського полону. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та ще двоє цивільних.