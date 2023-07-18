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Кулеба рассказал, сколько украинских детей оккупанты депортировали в Россию

18 июля 2023 18:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кулеба рассказал, сколько украинских детей оккупанты депортировали в Россию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Генассамблее ООН. Он рассказал, сколько детей депортировали оккупанты в Россию.

Об этом сообщает "Мы Украина".

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Выступление Кулебы на Генассамблее ООН

По словам главы МИД Украины, 2/3 украинских детей стали внутренними переселенцами или уехали за пределы страны.

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты убили по меньшей мере 494 украинских детей и ранили 1 052. Без вести пропавшими считаются 379 детей.

"Мы установили 19 474 ребенка, которые были незаконно депортированы. Из них 4 390 — сироты или дети, лишенные родительской опеки", — говорит Кулеба.

В Украину удалось вернуть лишь 383 ребенка, которые воссоединились со своими семьями.

Кулеба во время своего выступления на Генассамблее ООН предложил начать разработку новых международных инструментов для наказания за похищение гражданских лиц и организации безопасного возвращения гражданских заложников. К тому же он заявил, что Украина требует от России немедленно предоставить список депортированных детей.

Кулеба добавил, что у российского диктатора Владимира Путина имперская опухоль в голове.

Напомним, в Саудовской Аравии и Турции планируют договориться о репатриации детей, депортированных в РФ. Их удерживают в государстве-агрессоре в детдомах или же отдают на воспитание российским семьям.

Также мы писали, что россияне обновили план "эвакуации" населения из Мариуполя. В этом плане, в частности, речь идет о вывозе в Россию всех украинских детей, которые еще остаются в городе.

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