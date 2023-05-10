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Кулеба висловився про майбутній контрнаступ та дав пораду Заходу

10 травня 2023 13:49
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Кулеба висловився про майбутній контрнаступ та дав пораду Заходу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: МЗС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західні країни не думати про майбутній контрнаступ України як про останній у цій війні. Якщо буде потреба Україна готуватиметься до наступних операцій, аби звільнити свої території.

Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю виданню BILD.

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"Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. І якщо нам вдасться звільнити наші території цим контрнаступом, то в кінці ви скажете, що так, він був останнім, а якщо ні, то значить, треба готуватися до наступного контрнаступу", — сказав глава МЗС.

Кулеба також сказав, що Україна потребує винищувачів F-16. 

"Німеччині пощастило, тому що F-16 — це не Leopard, це не німецька технологія. На відміну від випадку з леопардами, Німеччина не є тією, хто натискає зелену кнопку. Це Сполучені Штати. Тож ми очікуємо від Німеччини активної ролі у створенні коаліції держав. Хто переконає Сполучені Штати натиснути цю кнопку. Німеччина може зробити багато. Не варто недооцінювати якість німецької дипломатії", — сказав Кулеба.

Він додав, що на ринку є різні типи винищувачів, але за всіма оцінками F-16 є найкращим. Тому потрібно зосередитись на F-16.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба заявив, що українці не повинні сприймати майбутній контрнаступ як останній бій у війні проти Росії. Інакше можна буде зіткнутися із кремлівським наративом про те, що у випадку незавершення війни контрнаступом Україна має капітулювати.

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