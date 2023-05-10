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Кулеба высказался о предстоящем контрнаступлении и дал совет Западу

10 мая 2023 13:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кулеба высказался о предстоящем контрнаступлении и дал совет Западу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные страны не думать о предстоящем контрнаступлении Украины как о последнем в этой войне. В случае необходимости Украина будет готовиться к следующим операциям, чтобы освободить свои территории.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью изданию BILD.

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"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из этого получится. И если нам удастся освободить наши территории этим контрнаступлением, то в конце вы скажете, что да, он был последним, а если нет, то значит, нужно готовиться к следующему контрнаступлению", — сказал глава МИД.

Кулеба также сказал, что Украина нуждается в истребителях F-16.

"Германии повезло, потому что F-16 — это не Leopard, это не немецкая технология. В отличие от случая с леопардами, Германия не является той, кто нажимает зеленую кнопку. Это Соединенные Штаты. Поэтому мы ожидаем от Германии активной роли в создании коалиции государств. Кто убедит Соединенные Штаты нажать эту кнопку. Германия может сделать многое. Не стоит недооценивать качество немецкой дипломатии", сказал Кулеба.

Он добавил, что на рынке есть разные типы истребителей, но по всем оценкам F-16 является лучшим. Поэтому следует сосредоточиться на F-16.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы не должны воспринимать предстоящее контрнаступление как последнее сражение в войне против России. Иначе можно будет столкнуться с кремлевским нарративом о том, что в случае незавершения войны контрнаступлением Украина должна капитулировать.

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