Кулеба высказался о предстоящем контрнаступлении и дал совет Западу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные страны не думать о предстоящем контрнаступлении Украины как о последнем в этой войне. В случае необходимости Украина будет готовиться к следующим операциям, чтобы освободить свои территории.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью изданию BILD.

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"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из этого получится. И если нам удастся освободить наши территории этим контрнаступлением, то в конце вы скажете, что да, он был последним, а если нет, то значит, нужно готовиться к следующему контрнаступлению", — сказал глава МИД.

Кулеба также сказал, что Украина нуждается в истребителях F-16.

"Германии повезло, потому что F-16 — это не Leopard, это не немецкая технология. В отличие от случая с леопардами, Германия не является той, кто нажимает зеленую кнопку. Это Соединенные Штаты. Поэтому мы ожидаем от Германии активной роли в создании коалиции государств. Кто убедит Соединенные Штаты нажать эту кнопку. Германия может сделать многое. Не стоит недооценивать качество немецкой дипломатии", — сказал Кулеба.

Он добавил, что на рынке есть разные типы истребителей, но по всем оценкам F-16 является лучшим. Поэтому следует сосредоточиться на F-16.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы не должны воспринимать предстоящее контрнаступление как последнее сражение в войне против России. Иначе можно будет столкнуться с кремлевским нарративом о том, что в случае незавершения войны контрнаступлением Украина должна капитулировать.