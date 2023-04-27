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Кулеба закликав західних союзників надати Україні бойові літаки F-16

27 квітня 2023 19:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кулеба закликав західних союзників надати Україні бойові літаки F-16
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що настав час для західних союзників надати Україні бойові літаки F-16. За словами міністра, їм потрібно відкинути всі страхи щодо нібито провокування Російської Федерації.

Про це Кулеба написав у Twitter.

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Кулеба перерахував типи озброєнь, які, як спочатку казали на Заході, "спровокують Росію на ескалацію", якщо вони будуть поставлені в Україну:

  • артилерія;
  • РСЗВ;
  • ППО;
  • танки;
  • ракети далекого радіусу дії.

Він наголосив, що ескалації так і не сталося.

"Винищувачі F-16 також не призведуть до неї. Надання Україні F-16 стримуватиме Росію, а не "провокуватиме" її. Час зробити цей крок", — додав Кулеба.

Нагадаємо, наразі США не розглядають передачу Україні F-16 найближчим часом. Зараз основна увага зосереджена на наданні допомоги, яка знадобиться у найближчі тижні чи місяці.

Також ми писали, що у Повітряних Силах розповіли, чим так важливі для України винищувачі F-16. Там окреслили вісім причин для того, аби отримати літаки.

Додамо, глава Пентагону заявив, що західним партнерам зараз слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою, а не винищувачами F-16. Однак у майбутньому ЗСУ обов’язково мають отримати ці літаки IV покоління.

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