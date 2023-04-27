Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине боевые самолеты F-16
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что пора для западных союзников предоставить Украине боевые самолеты F-16. По словам министра, им нужно отбросить все страхи относительно якобы провоцирования Российской Федерации.
Об этом Кулеба написал в Twitter.
Самолеты F-16 для украинских военных
Кулеба перечислил типы вооружений, которые, как изначально говорили на Западе, "спровоцируют Россию на эскалацию", если они будут поставлены в Украину.
- артиллерия;
- РСЗО;
- ПВО;
- танки;
- ракеты дальнего радиуса действия.
Он подчеркнул, что эскалации так и не произошло.
"Истребители F-16 также не приведут к ней. Предоставление Украине F-16 будет сдерживать Россию, а не "провоцировать" ее. Пора сделать этот шаг", — добавил Кулеба.
Напомним, в настоящее время США не рассматривают передачу Украине F-16 в ближайшее время. Сейчас основное внимание сосредоточено на оказании помощи, которая потребуется в ближайшие недели или месяцы.
Также мы писали, что в Воздушных Силах рассказали, чем столь важны для Украины истребители F-16. Там обозначили восемь причин для того, чтобы получить самолеты.
Добавим, глава Пентагона заявил, что западным партнерам сейчас следует сосредоточиться на обеспечении Украины системами ПВО, ракетами и бронетехникой, а не истребителями F-16. Однако в будущем ВСУ обязательно должны получить эти самолеты IV поколения.