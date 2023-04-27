Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине боевые самолеты F-16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что пора для западных союзников предоставить Украине боевые самолеты F-16. По словам министра, им нужно отбросить все страхи относительно якобы провоцирования Российской Федерации.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

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Кулеба перечислил типы вооружений, которые, как изначально говорили на Западе, "спровоцируют Россию на эскалацию", если они будут поставлены в Украину.

артиллерия;

РСЗО;

ПВО;

танки;

ракеты дальнего радиуса действия.

Он подчеркнул, что эскалации так и не произошло.

"Истребители F-16 также не приведут к ней. Предоставление Украине F-16 будет сдерживать Россию, а не "провоцировать" ее. Пора сделать этот шаг", — добавил Кулеба.

Напомним, в настоящее время США не рассматривают передачу Украине F-16 в ближайшее время. Сейчас основное внимание сосредоточено на оказании помощи, которая потребуется в ближайшие недели или месяцы.

Также мы писали, что в Воздушных Силах рассказали, чем столь важны для Украины истребители F-16. Там обозначили восемь причин для того, чтобы получить самолеты.

Добавим, глава Пентагона заявил, что западным партнерам сейчас следует сосредоточиться на обеспечении Украины системами ПВО, ракетами и бронетехникой, а не истребителями F-16. Однако в будущем ВСУ обязательно должны получить эти самолеты IV поколения.