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Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине боевые самолеты F-16

27 апреля 2023 19:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине боевые самолеты F-16
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что пора для западных союзников предоставить Украине боевые самолеты F-16. По словам министра, им нужно отбросить все страхи относительно якобы провоцирования Российской Федерации.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

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Кулеба перечислил типы вооружений, которые, как изначально говорили на Западе, "спровоцируют Россию на эскалацию", если они будут поставлены в Украину.

  • артиллерия;
  • РСЗО;
  • ПВО;
  • танки;
  • ракеты дальнего радиуса действия.

Он подчеркнул, что эскалации так и не произошло.

"Истребители F-16 также не приведут к ней. Предоставление Украине F-16 будет сдерживать Россию, а не "провоцировать" ее. Пора сделать этот шаг", — добавил Кулеба.

Напомним, в настоящее время США не рассматривают передачу Украине F-16 в ближайшее время. Сейчас основное внимание сосредоточено на оказании помощи, которая потребуется в ближайшие недели или месяцы.

Также мы писали, что в Воздушных Силах рассказали, чем столь важны для Украины истребители F-16. Там обозначили восемь причин для того, чтобы получить самолеты.

Добавим, глава Пентагона заявил, что западным партнерам сейчас следует сосредоточиться на обеспечении Украины системами ПВО, ракетами и бронетехникой, а не истребителями F-16. Однако в будущем ВСУ обязательно должны получить эти самолеты IV поколения.

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