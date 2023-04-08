У Повітряних Силах розповіли, чим так важливі для України винищувачі F-16

Винищувач F-16. Фото: google.com

У Повітряних силах України розповіли про важливість і необхідність літаків F-16 для України. Там окреслили вісім причин для того, аби отримати винищувачі.

Про це розповів командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Олещук назвав вісім причин, чому F-16 важливі дл української армії:

1. Найкращий захист тилових регіонів

За його словами, в середньому наша ППО знищує близько 75% крилатих ракет та ударних дронів. Але 25% таки долітають до своїх цілей. Через це гинуть мирні жителі, руйнується інфраструктура, а F-16 можуть ефективно знищувати ці повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети та дрони до наших міст.

2. Перевага в повітрі — надійне прикриття передової

"Російська авіація переважає українську в рази за кількістю, а головне — в окупантів технологічна перевага. У Повітряних Силах недостатньо сил та засобів як наземних, так і повітряних, аби ефективно захистити повітряний простір, війська на передовій та мирних жителів у прифронтовій зоні від щоденного терору ворожих ударних літаків і вертольотів", — сказав командувач повітряних сил.

Однак, F-16 дозволять завоювати панування в повітрі, значно ослабивши ворога, рятуючи багато життів щодня.

3. Найефективніша протидія проти застосування керованих авіабомб

Зазначається, що дедалі частіше ворог застосовує керовані авіабомби масою 500 кг по всій лінії фронту. Є ознаки підготовки до масового застосування КАБів масою 1500 кг.

Літаки росіян не заходять в зону ураження нашої ППО, дистанційно завдаючи ударів по передній лінії та прифронтових містах. Страждають мирні мешканці у північних, південних, східних областях.

F-16 мають на озброєнні ракети класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км. Це дозволить відігнати ворожу авіацію якомога далі від наших кордонів та лінії бойового зіткнення, що мінімізує вірогідність застосування керованих авіабомб та іншого озброєння повітряного базування.

4. Потужний удар у відповідь

"Широкий спектр сучасного високоточного озброєння F-16 дозволить завдавати високоточних ударів по російських військах при контрнаступальних діях. Необхідно спинити атакувальні дії ворога, завоювати перевагу в повітрі, знищити шляхи постачання техніки, боєприпасів та живої сили противника. Ці завдання зможе виконати F-16", — наголошує Олещук.

5. Контроль моря

Чорне море все ще під контролем російського флоту. F-16 мають на озброєнні потужні протикорабельні ракети, які легко зможуть загнати весь ворожий флот або у порти, або на морське дно. Україні потрібно забезпечити свободу судноплавства та захист "зернових коридорів".

6. Льотчики — заручники старих технологій

Наявне обладнання і озброєння радянських літаків перетворює всі місії наших пілотів на смертельно небезпечні, що спричиняє непоправні втрати найкращих синів України. Лиш сучасні технології зроблять їх роботу ефективною і безпечною. Наші льотчики підготовлені і вмотивовані вчитися. І їх достатньо, щоб одночасно і воювати, і навчатись. Наші льотчики мріють про F-16, вони достойні літати на найкращих літаках!

7. Справність, запчастини

Україна використовує літаки 40-річної давнини. Деякі літаки удвічі старші за своїх пілотів! Підтримувати їх справність з кожним днем стає все важче. Власні запаси запчастин виснажуються, і у союзників їх також немає. Багато питань закривається шляхом так званої "канібалізації", але це не може тривати вічно. Не можна чекати, поки вся авіація зупиниться повністю. Завдяки передачі літаків зі Словаччини та Польщі вдасться певною мірою відновити авіапарк МіГ-29 кількох авіабригад, посилити спроможності у виконанні поточних бойових завдань винищувальною авіацією. Втім, для досягнення переваги в повітрі, для перемоги, нам потрібні сучасні літаки!

8. Запаси боєприпасів

Запаси навіть застарілих і малоефективних радянських боєприпасів для наявного авіапарку невпинно зменшується. Навіть маючи достатню кількість справних літаків і підготовлених льотчиків, в певний момент наша авіація залишиться без засобів ураження. Перехід на F-16 чи іншу західну платформу з широким асортиментом сучасного озброєння — єдиний вихід.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Марсі Каптур заявила, що рішення США про передачу Україні винищувачів F-16 буде прийняте лише в коаліції з Європейським Союзом.

У ЗМІ з'явилася інформація, що американському Конгресі тривають дискусії щодо надання Україні винищувачів F-16. Частина конгресменів вважає, що Білий дім занадто переживає через можливу реакцію росії.

У Польщі раніше повідомили, що готові передати Україні F-16, однак лише за погодження з НАТО.