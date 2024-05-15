У Вовчанську поранили прикордонника, він дивом вижив

Слід кулі на посвідченні українського прикордонника. Фото: Telegram/Держприкордонслужба

Український прикордонник дивом вижив під час ближніх боїв з російськими військовими у Вовчанську Харківської області. Ворожа куля застрягла у посвідченні, яке було в нагрудній кишені.

Про це у середу, 15 травня, повідомили у Державній прикордонній службі України.

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У ДПСУ уточнюють: боєць на псевдо "Тихон" був поранений на околиці Вовчанська у ближньому бою з росіянами.

"Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення військовослужбовця. Побратимам вдалося швидко його евакуювати і наразі життю воїна нічого не загрожує", — написано у Telegram прикордонників.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі.

Раніше ми писали про складну ситуацію у Вовчанську — росіяни займають позиції на вулицях міста.