У Вовчанську поранили прикордонника, він дивом вижив

Куля застрягла у посвідченні — прикордонник дивом вижив у Вовчанську
Український прикордонник дивом вижив під час ближніх боїв з російськими військовими у Вовчанську Харківської області. Ворожа куля застрягла у посвідченні, яке було в нагрудній кишені.
Про це у середу, 15 травня, повідомили у Державній прикордонній службі України.
Декілька куль росіян наскрізь пробили ноги прикордонника
У ДПСУ уточнюють: боєць на псевдо "Тихон" був поранений на околиці Вовчанська у ближньому бою з росіянами.
"Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення військовослужбовця. Побратимам вдалося швидко його евакуювати і наразі життю воїна нічого не загрожує", — написано у Telegram прикордонників.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі.
Раніше ми писали про складну ситуацію у Вовчанську — росіяни займають позиції на вулицях міста.
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