В Волчанске ранили пограничника, он чудом выжил

Пуля застряла в удостоверении — пограничник чудом выжил в Волчанске
Украинский пограничник чудом выжил во время ближних боев с российскими военными в Волчанске Харьковской области. Вражеская пуля застряла в удостоверении, которое было в нагрудном кармане военного.
Об этом в среду, 15 мая, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Несколько пуль россиян насквозь пробили ноги пограничника
В ГПСУ уточняют: боец с позывным "Тихон" был ранен на окраине Волчанска в ближнем бою с россиянами.
"Несколько пуль прошли насквозь, переломив кости обеих ног, а одну, которая могла стать роковой, задержало удостоверение военнослужащего. Побратимам удалось быстро его эвакуировать и в настоящее время жизни воина ничего не угрожает", — написано в Telegram пограничников.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении оккупанты пытаются закрепиться на достигнутом рубеже.
Раньше мы писали о сложной ситуации в Волчанске — россияне занимают позиции на улицах города.
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