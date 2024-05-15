В Волчанске ранили пограничника, он чудом выжил

След пули на удостоверении украинского пограничника. Фото: Telegram/Госпогранслужба

Украинский пограничник чудом выжил во время ближних боев с российскими военными в Волчанске Харьковской области. Вражеская пуля застряла в удостоверении, которое было в нагрудном кармане военного.

Об этом в среду, 15 мая, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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В ГПСУ уточняют: боец с позывным "Тихон" был ранен на окраине Волчанска в ближнем бою с россиянами.

"Несколько пуль прошли насквозь, переломив кости обеих ног, а одну, которая могла стать роковой, задержало удостоверение военнослужащего. Побратимам удалось быстро его эвакуировать и в настоящее время жизни воина ничего не угрожает", — написано в Telegram пограничников.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении оккупанты пытаются закрепиться на достигнутом рубеже.

Раньше мы писали о сложной ситуации в Волчанске — россияне занимают позиции на улицах города.