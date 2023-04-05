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КПП "Украинская бронетехника" возобновило серийное производство минометных выстрелов калибра 60 мм

5 апреля 2023 14:31
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
«Украинская бронетехника» предоставила Вооруженным Силам Украины выстрелы калибром 60 мм
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

КПП "Украинская бронетехника" впервые в Украине использовало натовский подход и производит не мину 60 мм калибра, а выстрел. Эти выстрелы уже предоставили Вооруженным силам Украины.

Об этом информирует Оперативный ВСУ.

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"КПП "Украинская бронетехника" возобновило серийное производство минометных выстрелов калибра 60 мм и уже поставило Вооруженным Силам Украины более 100 тысяч единиц", — сообщил гендиректор компании Владислав Бельбас.

постріли

"Украинская бронетехника" на релокированных площадках возобновила возможности серийного выпуска используя принципы распределительного производства.

постріли

"Наш минометный выстрел — это полностью снаряженный максимальным пороховым зарядом выстрел, герметично упакованный в индивидуальный тубус. Его можно использовать сразу на позициях без дополнительной подготовки, что добавляет нашим военным мобильности. На сегодняшний день это единственный украинский минометный выстрел, производимый отечественным ВПК", — объяснил гендиректор компании Владислав Бельбас.

Напомним, что враг не смог повлиять на принятие решений командования в Бахмутском направлении и не смог подорвать мотивацию наших бойцов, несмотря на все усилия, направленные на эту цель. Он использует два инструмента информационной войны: сообщения о якобы своих успехах в разных формах и сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях относительно Бахмута.

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