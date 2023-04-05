Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Не вдасться зламати бойовий дух": Маляр розповіла про бійців Бахмутського напрямку arrow

"Не вдасться зламати бойовий дух": Маляр розповіла про бійців Бахмутського напрямку

5 квітня 2023 13:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Заступник Міністра оборони Ганна Маляр
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ворог не зміг вплинути на прийняття рішень командування в Бахмутському напрямку та не зміг підірвати мотивацію наших бійців, попри всі зусилля, спрямовані на цю мету. Він використовує два інструменти інформаційної війни: повідомлення про нібито свої успіхи в різних формах і повідомлення про нібито розсекречені наші плани та рішення щодо Бахмута.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте також:

Бійці Бахмутського спрямування

Однак аналіз цих повідомлень показує, що ворог не має дієвих наративів, і інформація, яку він поширює, більше схожа на випробування всіх можливих варіантів. Він продовжує розповсюджувати версії про те, що, наприклад, "Сирський доповів Зеленському і яке рішення ухвалено", але ці версії не мають фактичного підтвердження.

Водночас наше командування та бійці продовжують успішно виконувати свої завдання на Бахмутському напрямі, попри інформаційні атаки ворога. Ми не дамо себе залякати й продовжуватимемо захищати нашу країну та наш народ від агресії ворога.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр заявляла, що ситуація у місті Бахмут на сході України залишається вкрай напруженою. Ворог використовує не лише найманих бійців з угруповання Вагнера, а й професійні підрозділи десантників.

Також ми писали, що біля Бахмута окупанти вичерпують свої можливості та зазнають колосальних втрат. Оборона міста важлива для України як з військової, так і політичної точки зору.

Росіяни, у тому числі й "вагнерівці", зосереджуються на вузькій ділянці фронту в Донецькій та Луганській областях, і використовують особовий склад "як гарматне м'ясо".

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB