"Не вдасться зламати бойовий дух": Маляр розповіла про бійців Бахмутського напрямку

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр

Ворог не зміг вплинути на прийняття рішень командування в Бахмутському напрямку та не зміг підірвати мотивацію наших бійців, попри всі зусилля, спрямовані на цю мету. Він використовує два інструменти інформаційної війни: повідомлення про нібито свої успіхи в різних формах і повідомлення про нібито розсекречені наші плани та рішення щодо Бахмута.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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Однак аналіз цих повідомлень показує, що ворог не має дієвих наративів, і інформація, яку він поширює, більше схожа на випробування всіх можливих варіантів. Він продовжує розповсюджувати версії про те, що, наприклад, "Сирський доповів Зеленському і яке рішення ухвалено", але ці версії не мають фактичного підтвердження.

Водночас наше командування та бійці продовжують успішно виконувати свої завдання на Бахмутському напрямі, попри інформаційні атаки ворога. Ми не дамо себе залякати й продовжуватимемо захищати нашу країну та наш народ від агресії ворога.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр заявляла, що ситуація у місті Бахмут на сході України залишається вкрай напруженою. Ворог використовує не лише найманих бійців з угруповання Вагнера, а й професійні підрозділи десантників.

Також ми писали, що біля Бахмута окупанти вичерпують свої можливості та зазнають колосальних втрат. Оборона міста важлива для України як з військової, так і політичної точки зору.

Росіяни, у тому числі й "вагнерівці", зосереджуються на вузькій ділянці фронту в Донецькій та Луганській областях, і використовують особовий склад "як гарматне м'ясо".