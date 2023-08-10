"Добро пожаловать в Украину": Резников показал бронемашины Senator, которые передала Канада

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: google

Канада продолжает поддерживать Украину против вооруженной агрессии РФ. Поэтому страна передала бронированные машины Senator Rochelle, которые существенно помогут украинским защитникам при выполнении боевых задач.

Соответствующее видео бронемашин Senator обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Добро пожаловать в Украину, Senators Rochelle. Эти бронемашины помогают защите наших войск во время выполнения боевых задач. Они спасут тысячи жизней наших воинов, потому что, в конце концов, именно народ может выиграть эту войну", — подписал видео Резников.

В то же время министр обороны поблагодарил канадское правительство и народ за военную поддержку.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

Эти armored vehicles aid в защите наших трупов при combat mission. Они будут защищать тысячи людей из наших солдатов. Because, по всему, это человек, который может вести этот бой.

Я смотрю, что share the same perspectives on the… pic.twitter.com/7ahRhIlHbc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2023

Напомним, Германия передала Украине пакет военной помощи. В него, в частности, вошли две пусковые установки ЗРК Patriot, беспилотники, грузовики, пулеметы и гусеничные вездеходы.

Также мы писали, что глава отдела закупок армии США Даг Буш заявил, что Вашингтон официально согласовал отправку танков Abrams в Украину. Так, по его словам, техника должна прибыть в начале осени.