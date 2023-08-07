Стало відомо, коли США відправлять танки Abrams Україні

Танки Abrams під час транспортування. Фото: google.com

Очільник відділу закупівель армії США Даг Буш заявив, що Вашингтон офіційно погодив відправку танків Abrams в Україну. Так, за його словами, техніка має прибути на початку осені.

Про це повідомляє CNN.

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"Тепер вони повинні потрапити до Європи, а потім в Україну разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Це не тільки танки, це повний пакет, який йде разом з ними", — зазначив Буш.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки розраховують, що танки Abrams в Україні надійдуть у вересні поточного року. Вже наступного місяця кілька танків Abrams відправлять до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт.

Також ми писали, що одним із найскладніших питань у співпраці України та західних партнерів було питання передачі Збройним силам України атакувальної зброї, зокрема, танків. Частина з них уже прибула на фронт, але американські танки Abrams досі не використовуються ЗСУ.

Додамо, що Сполучені Штати Америки створили танки Abrams під час Холодної війни для протистояння із СРСР на території Європи. Тому ця військова техніка цілком придатна для ведення бойових дій в Україні.