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Лавров відреагував на новини про постачання Україні снарядів з ураном

21 березня 2023 21:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сергій Лавров
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Голова МЗС росії Сергій Лавров вважає, що плани Лондона стосовно поставки Україні снарядів зі збідненим ураном говорять про те, що Велика Британія готова йти "не просто на ризики, але й на порушення правил ведення війни".

Заяву Лаврова цитують російські пропагандистські ЗМІ.

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Реакція Лаврова

"Нічому не здивуюсь. Вони вже втратили орієнтири в тому, що стосується їхніх дій і як вони підривають стратегічну стабільність у всьому світі. Ці люди (передусім англосакси) тягнуть за собою решту "колективного Заходу". Вони давно уявили себе гегемонами. Хочуть цю гегемонію всіма силами зберігати", — заявив Лавров. 

Він вважає, що Британія "готова йти не просто на ризики, а на порушення міжнародного та гуманітарного права". 

"Не здивуюсь такому розвитку подій, якщо це насправді станеться. Але немає жодних сумнівів, що для них це погано скінчиться", — пригрозив очільник російського МЗС.

Нагадаємо, 21 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила, що країна, окрім танків, надасть Україні снаряди, що містять збіднений уран. Вони ефективні для ураження танків та бронетехніки.

Також на такі новини відреагував російський диктатор володимир путін. Він заявив, що новина про те, що Велика Британія поставить Україні снаряди зі збідненим ураном, які призначені для танків Challenger 2 свідчить про те, що захід вирішив воювати проти Росії до "останнього українця".

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