Лавров отреагировал на новости о поставках Украине снарядов с ураном

Сергей Лавров

Глава МИД россии Сергей Лавров считает, что планы Лондона по поставке Украине снарядов с обедненным ураном говорят о том, что Великобритания готова идти "не просто на риски, но и на нарушение правил ведения войны".

Заявление Лаврова цитируют русские пропагандистские СМИ.

Реакция Лаврова

"Они уже потеряли ориентиры в том, что касается их действий и в том, как они подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Эти люди (прежде всего англосаксы) тащат за собой остальной "коллективный Запад". Они давно возомнили себя гегемонами. Хотят эту гегемонию всеми силами сохранять", — заявил Лавров.

Он считает, что Великобритания "готова идти не просто на риски, а на нарушение международного и гуманитарного права".

"Не удивлюсь такому развитию событий, если это действительно произойдет. Но нет никаких сомнений, что для них это плохо кончится", — пригрозил глава российского МИД.

Напомним, 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна, кроме танков, предоставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран. Они эффективны для поражения танков и бронетехники.

Также на такие новости отреагировал российский диктатор владимир путин. Он заявил, что новость о том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, которые предназначены для танков Challenger 2, свидетельствует о том, что Запад решил воевать против россии до "последнего украинца".