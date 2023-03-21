Лавров отреагировал на новости о поставках Украине снарядов с ураном
Глава МИД россии Сергей Лавров считает, что планы Лондона по поставке Украине снарядов с обедненным ураном говорят о том, что Великобритания готова идти "не просто на риски, но и на нарушение правил ведения войны".
Заявление Лаврова цитируют русские пропагандистские СМИ.
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Реакция Лаврова
"Они уже потеряли ориентиры в том, что касается их действий и в том, как они подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Эти люди (прежде всего англосаксы) тащат за собой остальной "коллективный Запад". Они давно возомнили себя гегемонами. Хотят эту гегемонию всеми силами сохранять", — заявил Лавров.
Он считает, что Великобритания "готова идти не просто на риски, а на нарушение международного и гуманитарного права".
"Не удивлюсь такому развитию событий, если это действительно произойдет. Но нет никаких сомнений, что для них это плохо кончится", — пригрозил глава российского МИД.
Напомним, 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна, кроме танков, предоставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран. Они эффективны для поражения танков и бронетехники.
Также на такие новости отреагировал российский диктатор владимир путин. Он заявил, что новость о том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, которые предназначены для танков Challenger 2, свидетельствует о том, что Запад решил воевать против россии до "последнего украинца".