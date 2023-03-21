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Путін відреагував погрозами на новини про постачання Україні снарядів з ураном

21 березня 2023 19:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Сьогодні путін зустрівся з лідером Китаю
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російський диктатор володимир путін прокоментував інформацію про плани щодо постачання Україні снарядів із збідненим ураном від Британії. Він пригрозив, що росія "буде змушена реагувати" на надання Україні таких боєприпасів.

Про це володимир путін заявив на прес-брифінгу з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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Коментар російського диктатора

"Схоже, що Захід вирішив воювати з росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі... Якщо все це відбуватиметься, то, відповідно, росія змушена буде реагувати", — сказав путін.

Міністр оборони рф Сергій Шойгу також відреагував на постачання снарядів з ураном Україні. Він заявив, після заяви Британії до ядерного зіткнення залишається "все менше і менше" сходинок.

Нагадаємо, Британія має намір передати Україні снаряди зі збідненим ураном, які призначені для танків Challenger 2. Вони ефективні для ураження танків та бронетехніки.

Також раніше повідомлялося, що декілька країн Європейського союзу готуються конкретизувати ініціативу щодо надання допомоги Україні, пропонуючи передати Збройним силам України 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року. Ця ініціатива вже отримала підтримку країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Румунії. Вона включена до проєкту висновків саміту Європейського союзу, що відбудеться 23-24 березня.

Фото: SPUTNIK/REUTERS

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