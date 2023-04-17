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Лавров заявив, що РФ хоче швидкого завершення війни

17 квітня 2023 19:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лавров заявив, що РФ хоче швидкого завершення війни
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ РФ Cергій Лавров заявив, що Росія зацікавлена в завершенні війни. Він висловив бажання, щоб бойові дії завершилися якомога швидше.

Про це повідомляє росЗМІ.

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"Росія зацікавлена в тому, щоб конфлікт на Україні завершився якомога швидше", — заявив Лавров.

Лавров хочет завершения войны
Повідомлення у Telegram-каналі росЗМІ. Фото: "РИА Новости"

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прибув до Бразилії. Він полетів у латиноамериканське турне.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повинен головувати на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, яке відбудеться у травні. США відмовилися надавати дозвіл на прибуття його спецлітака та візи для російської делегації. 

Додамо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів з Києвом. За його словами, вони можуть відбутися лише з врахуванням російських інтересів.

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