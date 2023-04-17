Лавров заявил, что РФ хочет скорейшего завершения войны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в завершении войны. Он выразил желание, чтобы боевые действия завершились как можно скорее.
Об этом сообщает росСМИ.
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"Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее", — заявил Лавров.
Напомним, сегодня, 17 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию. Он улетел в латиноамериканское турне.
Также мы писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров должен председательствовать на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, которое состоится в мае. США отказались предоставлять разрешение на прибытие его спецсамолета и визы для российской делегации.
Добавим, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. По его словам, они могут произойти только с учетом российских интересов.