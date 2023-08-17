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Легендарна бригада "Азов" вже виконує бойові завдання на фронті: що відомо

17 серпня 2023 12:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Легендарна бригада «Азов» вже виконує бойові завдання на фронті: що відомо
Бійці "Азова". Фото: azov.org.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Бригада "Азов" відновила свою роботу на фронті. Наразі вона виконує завдання на Луганщині.

Про це заявив тво директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

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"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва", — наголосив він.

Уршалович додав, що бійці "Азова" тримають під контролем займані рубежі та продовжують нищити окупантів та їхню техніку.

Успіхи воїнів

Як відомо, 15 серпня артилеристами бригади було ліквідовано мінометний розрахунок та інженерну машину ворога в районі Серебрянського лісництва.

Раніше "азовці" провели тактичні навчання. Вони необхідні для покращення практичних навичок бійців у бою та обороні. До тренувань також долучився один із командирів-захисників Азовсталі.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про переговори з президентом Туреччини Реджеп Таїпом Ердоганом про повернення "азовців" в Україну. За його словами, ніяких додаткових умов з боку Туреччини не висувалося.

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