У бригаді "Азов" показали вражаюче відео знищення російської техніки та окупантів

Робота бійців "Азов". Фото: скриншот з відео

Воїни бригади НГУ "Азов" знищили російський ДОТ разом з окопним РЕБом. Також було завдано удару по живій силі ворога.

Про це пресслужба бригади повідомила у своєму телеграм-каналі.

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"Розрахунок 82-мм міномету відпрацював по позиціям окупантів. Результат: знищені ворожий ДОТ з окопним РЕБом, а також жива сила противника", — зазначили у повідомленні.

Повернення командирів

Раніше командувач Національної гвардії України полковник Олександр Півненко заявив, що командир полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко та інші офіцери з "Азовсталі" можуть повернутися на війну протягом місяця.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про переговори з президентом Туреччини Реджеп Таїпом Ердоганом про повернення "азовців" в Україну. За його словами, ніяких додаткових умов з боку Туреччини не висувалося.