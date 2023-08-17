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Легендарная бригада "Азов" уже выполняет боевые задания на фронте: что известно

17 августа 2023 12:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Легендарная бригада "Азов" уже выполняет боевые задания на фронте: что известно
Бойцы "Азова". Фото: azov.org.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бригада "Азов" возобновила свою работу на фронте. Сейчас она выполняет задание в Луганской области.

Об этом заявил тво директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

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"Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — подчеркнул он.

Уршалович добавил, что бойцы "Азова" держат под контролем занимаемые рубежи и продолжают уничтожать оккупантов и их технику.

Успехи воинов

Как известно, 15 августа артиллеристами бригады были ликвидированы минометный расчет и инженерная машина врага в районе Серебрянского лесничества.

Ранее "азовцы" провели тактические учения. Они необходимы для улучшения навыков бойцов в бою и обороне. К тренировкам также присоединился один из командиров-защитников Азовстали.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о переговорах с президентом Турции Реджеп Таипом Эрдоганом о возвращении "азовцев" в Украину. По его словам, никаких дополнительных условий со стороны Турции не выдвигалось.

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