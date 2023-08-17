Легендарная бригада "Азов" уже выполняет боевые задания на фронте: что известно
Бригада "Азов" возобновила свою работу на фронте. Сейчас она выполняет задание в Луганской области.
Об этом заявил тво директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.
Где воюет бригада
"Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — подчеркнул он.
Уршалович добавил, что бойцы "Азова" держат под контролем занимаемые рубежи и продолжают уничтожать оккупантов и их технику.
Успехи воинов
Как известно, 15 августа артиллеристами бригады были ликвидированы минометный расчет и инженерная машина врага в районе Серебрянского лесничества.
Ранее "азовцы" провели тактические учения. Они необходимы для улучшения навыков бойцов в бою и обороне. К тренировкам также присоединился один из командиров-защитников Азовстали.
Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о переговорах с президентом Турции Реджеп Таипом Эрдоганом о возвращении "азовцев" в Украину. По его словам, никаких дополнительных условий со стороны Турции не выдвигалось.